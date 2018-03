Mit der Narrenzunft Obermarchtal unterwegs

Gemeinsam mit der Narrenzunft Obermarchtal und dem Musikverein Reutlingendorf ist SZ-Mitarbeiter Friedrich Hog einen Tag beim Narrentreffen in Scheer dabei gewesen, um Hintergründe zu erfahren und Stimmungen aus der Sicht der Umzugsteilnehmer einzufangen. Dazu wurde er von Zunftmeister Florian Siegle mit dem Häs einer Fledermaus eingekleidet und hatte auch eine Holzmaske.

Die OHA wurde vor 52 Jahren als Bruderschaft der Narrenzünfte Ostrach, Herbertingen und Altshausen gegründet, Scheer ist später hinzugekommen. Im September 1969 hat sich die OHA mit der Gabelbruderschaft zusammengetan zur Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte, kurz VFON. Die Narrenzunft Obermarchtal ist im November 1969 der VFON beigetreten. Um den Zunftmeisterempfang in Scheer nicht zu verpassen, geht es für VFON-Präsidenten Reinhard Siegle und Zunftmeister Florian Siegle bereits am frühen Morgen los. Dort treten neben der Schirmherrin, Landrätin Stefanie Bürkle, auch weitere Redner auf, sie alle haben liebevoll gereimt, und wissen über die regionalen Ereignisse Bescheid. Da der Fasnetsnarr sich in der Tradition des Hofnarren sieht, genießt er bei entsprechenden Reden Narrenfreiheit.

Bereits am Vorabend haben rund 60 Obermarchtaler Narren am Narrenbaumstellen, an der Narrenmesse und am närrischen Treiben teilgenommen. Während der Umzug längst im Gange ist, können die Obermarchtaler noch in aller Ruhe den bereits gestarteten Zünften zusehen und zurufen, ehe es zum Startplatz begeben. Aus Obermarchtal sind rund 150 Hästräger angereist, aus Reutlingendorf zusätzlich fast 50 Musiker. Doch als die Obermarchtaler dran sind, geht alles ganz plötzlich. Schon sitzt die Maske und behindert ordentlich die Sicht. Nur gerade aus kann man sehen, auf die Seite oder nach unten nur bedingt. Es stellt eine große Leistung der HästrägerInnen dar, maskiert einen Umzug mit virtuosen Bewegungen oder gar Vorführungen zu bereichern. Im Häs sind alle gleich. Nur die zwei bis drei Träger der Obermarchtaler Schloßgeistmaske, die sich von Umzug zu Umzug abwechseln können, haben eine besondere Aufgabe, aber auch eine besondere Last zu tragen. „Diese Maske kann man nicht alleine an- und ausziehen, und sie ist sehr schwer“, weiß Zunftmeister Florian Siegle. Am Zentrum des Ortes begrüßt Umzugsmoderator Reinhard Siegle dann auch seine Narrenzunft Obermarchtal mit einem kräftigen Narri-Narro.

Viele Zuschauer säumen bei dieser fröhlichen Veranstaltung mit 4000 Teilnehmern den Straßenrand. Für den erstmaligen Umzugsteilnehmer der Schwäbischen Zeitung geht der Narrensprung überraschend schnell vorbei. Die Zeit vergeht wie im Fluge, wenn man Spaß hat. Und so laufen die Obermarchtaler und Reutlingendorfer glückselig zurück zum Ausgangspunkt, sehen dabei noch den restlichen Umzug, und treten die Heimfahrt an.

Am Rosenmontag lädt die Narrenzunft Obermarchtal zur Hausfasnet mit öffentlichem Empfang in der Halle, Umzug und Schloßgeistverbrennen ein, 2022 findet das Ringtreffen in Obermarchtal statt, anlässlich 100 Jahre Narrenzunft.