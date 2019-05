Mit Blasmusik und guter Laune in den Endspurt

Nach dem Auftakt mit dem „Böhmischen Frühling“ am Samstag, bei dem drei Musikkapellen für ein „Spektakel bester böhmischer Blasmusik“ gesorgt haben, und dem Festsonntag mit der ersten Ausstellung „Produkte der Region“ und jeder Menge Blasmusik, ging das 52. Frühlingsfest des Musikvereins „Frohsinn“ in Reutlingendorf in seine zweite Runde.

Am Mittwochabend lockte die „RescueMe“-Party, zu der DJ Danhall seine Scheiben auflegte, die jungen Partygänger ins Festzelt und traditionell startete der Vatertag mit dem Frühschoppen.

Blaskapelle Peng spielt im Zelt

Keine Unbekannten im Reutlingendorfer Zelt waren die Musiker der „Blaskapelle Peng“, die seit vielen Jahren mit ihrer böhmisch-mährischen Blasmusik „mit Schuss“ wieder für gute Stimmung unter den Vatertagsgängern sorgte.

Zur Mittagszeit hatten die Helfer des gastgebenden Musikvereins alle Hände voll zu tun, um die vielen hungrigen Gäste zu versorgen. Zur Kaffeezeit sorgte der Musikverein aus Zell-Bechingen für die musikalische Unterhaltung der Gäste und am Abend lieferte die Musikkapelle aus Friedingen gut gemachte Blasmusik zum Ausklang des 52. Reutlingendofer Frühlingsfests.