Ministrantenaufnahme und -ehrungen

Im Rahmen des Sonntagsgottesdienstes wurden am Sonntag, 9. Oktober im Münster St. Petrus und Paulus in Obermarchtal insgesamt acht neue Ministranten aufgenommen, vier Jungs und vier Mädchen. Außerdem wurden 13 Ministranten für 5-jährige bzw. 10-jährige Tätigkeit als Ministrant geehrt. Neu aufgenommen wurden: Thea Siegle, Linus Falch, Pia Schnitzer, Theresa Eller, Pauline Schmid, Aron Sabo, Johannes Fuchs und Gustav Schauber. Für 5-jährige Tätigkeit wurden geehrt: Linus Eller, Elias Fundel, Finn Munding, Lara Oelmaier, Timo Oelmaier, Emma Schmid, Lukas Schnitzer, Florian Schwendele, Franziska Stöhr und Marie-Louise Stöhr. Für 10-jährige Tätigkeit wurden geehrt: Tom Keirath, Simon Schmid und Ann-Sophie Stöhr.

Nach der Aufnahme und den Ehrungen dankte Pfarrer Loi besonders Thomas Schwendele und Anna Wesinger, die in den letzten Wochen mit den neuen Ministranten geübt hatten und ihnen damit halfen, in den Ministrantendienst hineinzuwachsen. Außerdem bescheinigte Pfarrer Loi der Gemeinde, dass wir eine Kirchengemeinde seien, die reich an Schätzen sei und einer der größten Schätze sind eben die Ministranten, die Sonntag für Sonntag, aber auch an Werktagen, treu ihren Dienst verrichten.