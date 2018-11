Martinsfest im Obermarchtaler Klosterhof

Wie in jedem Jahr hat in Obermarchtal wieder ein Martinsumzug stattgefunden. Der Kindergarten lud alle Einwohner aus Obermarchtal mit den Teilgemeinden sowie aus Emeringen und Rechtenstein zum Laternenumzug ein. Viele Kinder trafen sich nach Einbruch der Dunkelheit mit ihren Laternen am Kindergarten. Im Klosterhof fand das Martinsspiel statt.

Nachdem am Kindergarten die Jugendkapelle Obermarchtal unter Leitung von Christine Burgmaier das Volkslied aus dem 19. Jahrhundert „Ich geh mit meiner Laterne – rabimmel, rabammel, rabumm“ gespielt hatte, bewegte sich der Laternenumzug zum Marktplatz, angeführt von St. Martin auf dem Pferd. Dort ritt St. Martin mehrfach im Kreis, die Jugendkapelle spielte dazu Lieder wie „Durch die Straßen auf und nieder“ oder „Ein armer Mann“.

Nachdem alle in den Klosterhof weitergezogen waren, erklang das „Sankt-Martins-Lied“, und die Legende vom Offizier Martin wurde vorgelesen, der seine Ausritte mit dem Pferd geliebt haben soll. Als er im Schnee einen Mann vor Kälte wimmern hörte, der nur Lumpen trug, soll er ihm seinen halben Mantel abgegeben haben. Beim Martinsspiel wurde dies in Szene gesetzt, und der Bettler dankte Gott.

Pfarrer Gianfranco Loi sprach abschließend ein Segensgebet, ehe die Kindergartenkinder im Bauhof des Klosters eine gebackene Martinsgans in Empfang nehmen durften. Der Elternbeirat schenkte zudem Punsch und Glühwein aus. Schwer vermisst wurde von den Gästen die bisher jeweils von den Eltern der Kindergartenkinder zubereiteten Häppchen.