Margot Frankenhauser wird Schulleiterin der Grundschule Obermarchtal

Das Regierungspräsidium Tübingen hat Margot Frankenhauser, bisher Konrektorin an der Grundschule im Alten Konvikt Ehingen, mit sofortiger Wirkung zur neuen Leiterin der Sixtus-Bachmann-Grundschule Obermarchtal bestellt, das teilt die Gemeinde Obermarchtal mit.

Voraussichtlich bis zum Schuljahresende wird Margot Frankenhauser demnach weiterhin Lehrerin an ihrem bisherigen Wirkungsort bleiben. Was bedeutet, dass es in diesem Schuljahr hinsichtlich des Unterrichts bei den bisherigen Lehrkräften und Stundenplänen an der Grundschule Obermarchtal bleiben wird.

„Als Gemeinde dürfen wir uns freuen, dass die Schulleiterstelle nun wieder besetzt ist“, teilt Bürgermeister Anton Buck mit und fügt hinzu „wir wünschen Margot Frankenhauser einen guten Start und ein fruchtbares und erfolgreiches Wirken an unserer Grundschule“.