Marchtal-Bike-Marathon: Herausforderung für Jung und Alt

Ein Großereignis in und um Obermarchtal feiert am Samstag, 5. Mai, ihr Jubiläum: Zum zehnten Mal wird der Marchtal-Bike-Marathon ausgetragen. Das Mountainbike-Rennen mit drei unterschiedlich langen Strecken richtet sich an Hobby-Fahrer genauso wie an ambitionierte Radsportler. Neu ist zum zehnjährigen Bestehen ein Wettbewerb für Kinder.

Hunderte an Teilnehmern haben den am Samstag vor Christi Himmelfahrt ausgetragenen Bike-Marathon der SpVgg Obermarchtal zu einer beliebten und großen Veranstaltung werden lassen. Weit mehr als 400 Anmeldungen waren bis wenige Tage vor der Jubiläumsauflage des Mountainbike-Rennens eingegangen, noch vor Ende der Anmeldefrist. Weitere Nennungen werden folgen, denn Nachmeldungen sind am Tag des Rennens von 8 bis 11 Uhr vor Ort möglich. Das größte Teilnehmerfeld zeichnet sich für das Mitteldistanz-Rennen ab (mehr als 230 Anmeldungen), dessen Strecke 54 Kilometer lang ist und 830 Höhenmeter aufweist. Rund 120 Anmeldungen lagen am Donnerstag für das schwerste Rennen vor, das 76 Kilometer lang ist und ein anspruchsvolles, welliges Profil mit insgesamt 1250 Höhenmetern aufweist.

Rund 100 Anmeldungen lagen am Donnerstag für das Rennen über die Kurzdistanz vor (über 19 Kilometer mit 190 Höhenmetern), zu dem Teilnehmer auch auf robusteren Fahrrädern mit Reifen mit geländegängigem Profil zugelassen werden. Für das Mitteldistanz- und das Langdistanz-Rennen sind dagegen Mountainbikes vorgeschrieben.

Während die MTB-Rennen über die drei Distanzen fester Bestandteil des Bike-Marathons sind, erhält der Nachwuchs diesmal eine gesonderte Startmöglichkeit: Zum Jubiläum bietet der Veranstalter erstmals das „Kids Race“ für Nachwuchs-Radfahrer im Alter von sieben bis zwölf Jahren an. Auf einem Rundkurs von rund einem Kilometer Länge durch die barocke Klosteranlage in Obermarchtal schnuppern die Jüngsten in drei Kategorien Rennluft: als Speed Racers (U13, Jahrgängen 2006/07) über sechs Runden, Crazy Riders (U11, Jahrgänge 2008/09) über drei und als Powerflitzer (U9, Jahrgänge 2010/11) über zwei Runden. Auf dem Rundkurs werden nach Angaben des Veranstalters leichte Hindernisse eingebaut, die von den Teilnehmern aber auch umfahren werden können. Mehr als 50 Nachwuchs-Radsportler, die nicht zwingend auf einem Mountainbike starten müssen (Räder mit geländegängigem Reifenprofil reichen auch), haben sich bis Donnerstagmittag bereits angemeldet, Nachmeldungen sind am Samstag vor Ort möglich, bis die maximale Teilnehmerzahl von 50 Fahrern pro Rennen erreicht ist.

Jubiläumskollektion

Eine Besonderheit ist auch die Jubiläumskollektion „10 Years MTB Racing“, die zur zehnten Auflage des Marchtal-Bike-Marathons aufgelegt wurde. Zu bestellen sind die Artikel der Radsportbekleidung auch noch bis eine Woche nach dem Rennen. Muster sind am Renntag zur Anprobe ausgelegt, Informationen zur Kollektion und zur Abwicklung des Kaufs gibt es auch im Internet auf der Seite www.marchtal-bike-marathon.de.

Straßensperrungen

Wegen des Bike-Marathons sind am Samstag, 5. Mai, im Gebiet von Obermarchtal, Lauterach und Mundingen zeitweise einige Straßen für den Verkehr gesperrt. Darauf weist der Veranstalter des Mountainbike-Rennens, die SpVgg Obermarchtal, hin. Folgende Straßen sind betroffen:

Thurn&Taxis-Wald zwischen Obermarchtal, Oberwachingen und Reutlingendorf (12 bis 14.15 Uhr)

Straße zum Soldatenfriedhof Obermarchtal sowie nach Luppen- und Gütelhofen (12 bis 13.45 Uhr),

Ortsdurchfahrt Lauterach (12.30 bis 13.45 Uhr)

Kreisstraße K7339 von Lauterach nach Emeringen (13.15 bis 17 Uhr),

Landstraße L231 von Lauterach bis Mundingen 12.30 bis 17 Uhr

Waldwege im Landgericht, nördlich von Mochental bis einschließlich Wolfstal (12.30 bis 17 Uhr)

Ortsverbindungsstraße von Mundingen nach Kirchen (12.30 bis 17).

Nach Angaben der SpVgg Obermarchtal erfolgen die Absperrungen der Straßen innerhalb Obermarchtals durch die örtliche Feuerwehr. Die Absperrungen außerhalb werden wie in den vergangenen Jahren unter Leitung von Wolfgang Sölch mit Schildern vorgenommen, die von den Straßenmeistereien Munderkingen und Ehingen ausgeliehen werden. Teilweise kommt vereinseigenes Absperrmaterial zum Einsatz Das Rennen und die dafür notwendigen Straßensperrungen sind behördlich genehmigt. (sz)

Anmeldungen

10. Bike-Marathon, Startzeiten

12 Uhr: Langdistanz (76 km)

12.20 Uhr: Mitteldistanz (54 km)

12.40 Uhr: Kurzdistanz (19 km)

1. „Kids Race“, Startzeiten

10 Uhr: Speed Racers (6 km)

10.30 Uhr: Crazy Riders (3 km)

10.50 Uhr: Powerflitzer (2 km)

Start und Ziel ist auf dem Marktplatz vor der Klosteranlage in Obermarchtal.