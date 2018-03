Marchtal Bike-Marathon feiert Jubiläum und bietet was Neues

Die Sportvereinigung Obermarchtal richtet 2018 zum zehnten Mal ihren Bike-Marathon aus. Zum Jubiläum des Mountainbikerennens am Samstag, 5. Mai, bietet der Veranstalter erstmals einen Wettbewerb für Kinder an, zudem wird eine Kollektion mit Radbekleidung für die Teilnehmer aufgelegt. Zum Bike-Marathon erwartet der Verein wieder Hunderte von Radsportlern.

„Es ist die zehnte Veranstaltung, deshalb wollten wir etwas Besonderes machen“, sagt Jürgen Flach vom Organisationsteam der SpVgg Obermarchtal. Deshalb biete man den Teilnehmern „hochwertige Radkleidung der Firma Dowe aus Lauchheim“ zum Kauf an – vom Trikot über Windweste bis hin zur Trägerhose. Wer sich bis 18. März für das Rennen anmeldet und Teile der Jubiläumskollektion erwerben will, erhalte die Kleidung am Renntag, spätere Bestellungen würden per Post versendet. Bei der Anmeldung zum Rennen erhalten die Teilnehmer in diesem Jahr einen Gutschein über 20 Euro, der beim Erwerb von Teilen aus der Kollektion angerechnet werden kann. Alternativ könnten die Teilnehmer den Gutschein auch für andere Radsportartikel einlösen, die der Verein anbietet. Weil es in diesem Jahr den Gutschein gebe, entfalle das Teilnehmergeschenk wie Trinkflasche oder Ärmlinge, die die Bike-Marathon-Starter in der Vergangenheit erhielten.

Ob es eine spezielle Kleidungskollektion nur zum Jubiläum oder auch in den kommenden Jahren geben wird, sei noch offen. Man wolle die Resonanz bei der Premiere abwarten. Gleiches gilt für das Kinderrennen, das 2018 ebenfalls erstmals Teil des Programms ist. Nachwuchsradfahrer in drei Altersklassen (U9 mit den Jahrgängen 2010/11, U11 mit den Jahrgängen 2008/09 und U13 mit den Jahrgängen 2006/07) werden unterschiedlich viele Runden auf dem flachen, ein Kilometer langen Rundkurs in der Klosteranlage zurücklegen. Die Kinder müssen nicht zwingend ein Mountainbike haben, sondern es reicht auch ein Fahrrad mit geländegängigem Reifenprofil.

„Als Verein und aus sozialer Verantwortung heraus sehen wir uns der Nachwuchsförderung verpflichtet“, sagt Flach. Kinder im Alter ab zehn Jahren seien schon in der Vergangenheit mitgefahren, nun erhalten sie erstmals ihren eigenen Wettbewerb – zum zehnjährigen Bestehen und womöglich auch in den kommenden Jahren. „Es ist angedacht, dass es ein fester Bestandteil wird“, so Flach. Dies werde man nach der Premiere entscheiden.

Unverändert sind die allgemeinen Rennen beim Marchtal-Bike-Marathon: Die Radfahrer haben wie in den vergangenen Jahren die Wahl zwischen drei Strecken: die Langdistanz über 76 Kilometer und mit 1250 Höhenmeter, die Mitteldistanz (54 Kilometer/830 Höhenmeter) und die Kurzdistanz (19/190), mit Start und Ziel in Obermarchtal. Auf den beiden längeren Strecken sind Mountainbikes gefordert, auf der kurzen Stecke sind auch robustere Räder mit Reifen, deren Profil für Fahrten im Gelände geeignet sind, zugelassen.