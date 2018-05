Marchtal-Bike-Marathon: Das neue „Kids Race“ bereichert das Programm

Zum Jubiläum des Marchtal-Bike-Marathons hat die veranstaltende SpVgg Obermarchtal zum ersten Mal Wettbewerbe für Kinder ausgerichtet. Bei schönem Wetter nahmen insgesamt 73 Kinder an diesem Event teil.

Bei den Speed Racern (U13) war Dennis Krimmel der Schnellste. Bei den Crazy Riders (U11) war es Luise Huber, die die Ziellinie als Erstes durchfuhr. Strahlender Sieger der Powerflitzer war Amon Rothe. Die Rennen wurden auf einem einen Kilometer langen Rundkurs in der Klosteranlage ausgetragen, der von zahlreichen Zuschauern gesäumt war. Die örtlichen Ministranten wurden als Streckenposten eingesetzt. Ihren finanziellen Anteil wollen sie in eine Rom-Reise investieren.

Bei den Speed Racern, die die Veranstaltung eröffneten, waren 18 Kinder am Start und absolvierten sechs Runden auf dem Rundkurs. Es folgten die 33 Kinder der Crazy Riders mit drei Runden und die 22 Powerflitzer, die zwei Runden absolvierten. Für die „Kids-Race“-Rennen musste nicht extra ein Mountainbike angeschafft werden, es reichte auch ein Fahrrad mit geländefähigem Reifenprofil.

In den Rundkurs wurden Hindernisse integriert, die aber nicht zwingend durchfahren werden mussten. Die Hindernisse durften auch elegant umfahren werden, sodass die Strecke für jeden Starter zu bewältigen war. Im Vordergrund der Wettbewerbe stand der Spaß am Mountainbiken und jedes Kind freute sich, dabei zu sein. Dennoch bestand für die Teilnehmer die Möglichkeit, sich zu messen und einen gewissen Ehrgeiz zu entwickeln.

Sieger in dem packenden und spannenden Rennen der Speed Racer war Dennis Krimmel (TSG Münsingen) in der Zeit von 15:17,0, der sich mit dem hauchdünnen Vorsprung von 0,6 Sekunden den Sieg vor der Vereinskameradin Lina Huber sicherte. Mit 0,1 Sekunden folgte die Dritte im Bunde, Paulia Lange (WSV Mehrstetten).

Bei den Crazy Riders triumphierte Luise Huber in einer Zeit von 8:02,7 Minuten vor Krimmel Max und Elias Lamparter, die alle drei für die TSG Münsingen am Start waren. Strahlender Sieger bei den Powerflitzern war Amon Rothe (SC Furtwangen), der in 5:23,4 Minuten als Erster die Ziellinie sah, gefolgt von Nico Neuburger und Levi Groh vom SC Sigmaringendorf.

Der Gründer des Marchtal-Bike-Marathons Uwe Kobylka, sprach von einer sehr gelungenen ersten Veranstaltung der Kinderwettbewerbe und geht aufgrund der Resonanz davon aus, dass dieses Rennen fester Bestandteil des Bike-Marathons wird.