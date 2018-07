Mädchen sollen Horizont erweitern

Zwischen der Obermarchtaler Franz-von-Sales-Realschule, dem Küchenzentrum Marchtal und der Vinzenz-von-Paul-Service GmbH besteht jetzt eine Bildungspartnerschaft. „Wir wollen unsere Schülerinnen über ihre Schulzeit hinaus begleiten und ihnen einen guten Start ins Berufsleben ermöglichen“, sagte Rektorin Angelika Rieger bei er Unterzeichnung der Partnerschaft am Dienstag.

Weil die Industrie- und Handelskammer die Bildungspartnerschaften unterstützt, war IHK-Hauptgeschäftsführer Otto Sälzle zur Vertragsunterzeichnung nach Obermarchtal gekommen. „Besonders in einer reinen Mädchenschule ist es wichtig, das gesamte Spektrum der Berufsmöglichkeiten zu zeigen“, so Sälzle. „Damit sich nicht weiterhin mehr als 60 Prozent der jungen Frauen auf die zehn typischen Frauenberufe konzentrieren.“

Ab der siebten Klasse haben die Realschülerinnen jetzt die Möglichkeit, tageweise in die Betriebe zu schnuppern, sich mit Auszubildenden zu unterhalten und Lehrberufe vor Ort kennen zu lernen. „Außerdem bekommen wir Plätze für Praktika und können Bewerbertrainings anbieten“, so Rieger. „Im kaufmännischen wie im technischen Bereich sind bei uns Ausbildungen möglich“, sagte Thomas Schrode, Geschäftsführer des Küchenzentrums. Berufe in der stationären und ambulanten Pflege sowie im Bereich der Speisezubereitung hat Andreas Christian von der Vinzenz-von-Paul GmbH den Sales-Schülerinnen zu bieten. (khb)