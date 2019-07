Linde im Soldatenfriedhof stark beschädigt

In der Frühe des Sonntagmorgen wurde auf Grund starken Regens zusammen mit heftigen Windböen einer der vier alten Lindenbäume im Soldatenfriedhof Obermarchtal stark beschädigt. Etwa die Hälfte des Baumstammes mitsamt der Baumkrone der Winterlinde wurde auseinander gerissen.

Bürger helfen mit

Ein großer Ast fiel zum Teil in den Friedhof und zum großen Teil auf die Gemeindeverbindungsstraße Obermarchtal/Gütel-/Luppenhofen/Hausen am Bussen. Die Baumteile verpassten nur knapp die wertvolle Skulptur des Wundervogels Phönix am Eingang der Gedenkstätte.

Bürger aus Gütelhofen griffen zusammen mit Mitarbeitern des Bauhofs der Gemeinde Obermarchtal noch am selben Morgen zur Motorsäge. Wie zu vernehmen war, ist der geschädigte Lindenbaum vor Jahrzehnten in einer Höhe von etwa 13 Meter mit Drahtseilen zusammengehalten worden, um das Naturdenkmal in seiner Gesamtheit zu sichern.

Platz mit Geschichte

Beim Sturz wurde auch der hölzerne Zaun am Eingang zur Gedenkstätte stark beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt.

Gepflanzt hatten diese Linden 1829 bei der ersten Weihe des Friedhofes der damalige Thurn- und Taxische Revierförster Norbert Jäger. Dieser große Förderer und Gestalter des Soldatenfriedhofs bekam nach seinem Tod im Jahre 1831 seine letzte Ruhestätte zusammen mit seiner Gattin beim Obelisken inmitten der Gefallenen-Ehrernstätte. Dankenswert gepflegt wird der Friedhof von der Gemeinde Obermarchtal zusammen mit den Senioren der Freiwilligen Feuerwehr Obermarchtal.

