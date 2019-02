Kurdische Mädchen und schwäbische Musiker spielen zusammen

Mit Unterstützung der Country & Western Friends Kötz 1982 veranstalten die German Bluegrass Music Association und der Helferkreis für Flüchtlinge in Obermarchtal am Samstag, 9. Februar, im Dorfgemeinschaftshaus in Obermarchtal einen musikalische Begegnungsabend. Es spielen ab 20 Uhr Sisters Wakkas aus Aleppo und Walk The Line aus Ehingen. Ferner gibt es syrisches Essen. Einlass ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Enji (18), Sidra (17 ), Rama (16) und Seham (11), Sisters Wakkas, sind in Aleppo im Nordwesten von Syrien aufgewachsen, in jener Stadt, die seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien insbesondere seit Sommer 2012 stark umkämpft war und dabei erheblich zerstört wurde. 2013 wurde auch ihr Elternhaus in Aleppo zerstört, weshalb sich die Familie in der Nachbarstadt Afrin einmieten musste. Der Vater leitete dort noch eine Fabrik zur Herstellung von Jeans.

Der neue gewählte Vorstand mit Emanuel Sontheimer (rechts). (Foto: SZ- kö)

Zuvor war der Vater selbstständiger Tuchhändler, er besaß in Aleppo eine Boutique für hochwertige Damenbekleidung mit dem Namen „Enji“. Im seit März 2011 herrschenden Krieg in Syrien war sein Geschäft eines der ersten, das komplett zerstört wurde. Im Sommer 2015 gelang Vater Mohammad Wakkas die Flucht nach Deutschland, wo er seither als anerkannter Asylberechtigter lebt und 2018 einen Vollzeitarbeitsplatz gefunden hat.

Seine Frau und seine vier Töchter haben die Heimat im Januar 2016 verlassen. Über Istanbul konnten sie sich in einem überfüllten Flüchtlingsboot von der Türkei nach Griechenland durchschlagen, wo sie im Flüchtlingslager Idomeni ankamen, zwei Tage nach der Schließung der Grenze durch Mazedonien. Im Juni 2016 gelang Mutter und Töchtern die Flucht von Athen nach München, wo sie erstmals seit rund einem Jahr den Vater wiedersahen.

Erste Erfahrungen im Radio

Die Sisters Wakkas haben sich im Ulmer Zelt mit der irischen Top Band We Banjo 3 angefreundet und gaben bereits mit sechs live gespielten Liedern bei Radio free FM in Ulm ihr Radio-Debüt. Zwei Auftritte in der Galerie im Petrushof in Obermarchtal und ein Auftritt im Gemeindehaus Obermarchtal fanden bereits große Beachtung. Enji, Sidra und Rama streben nun das Abitur an. Rama hat neben dem Tambur in Deutschland Querflöte gelernt, Seham Klavier und Akkordeon. „Seham hat das absolute Gehör“, sagt ihr Klavierlehrer Wolfgang Weller, Leiter der Jugendmusikschule Munderkingen.

Mehr entdecken: Obermarchtal startet in die Ortsfasnet

Wenn der Schloßgeist befreit ist, dann starten die Obermarchtaler Narren so richtig in die Saison. (Foto: ArchiV khb)

Die Musik der Mädchen ist geprägt vom kulturellen Hintergrund aus Syrien, traditionellen kurdischen Stücken und jeder Menge Liebe zum Detail. Ab und an rutscht auch mal ein „westliches Stück“ ins Repertoire, wie „Hotel California“ von den Eagles.

Walk The Line ist eine Akustik-Band aus Ehingen, Munderkingen und Oberstadion. Die drei Musiker Herbert (Gesang, Gitarre und Dobro), Peter (Kontrabass und Gesang) und Berti (Mandoline, Gitarre, Mundharmonika und Gesang) spielen Americana, Bluegrass und akustischen Country. Ihre musikalischen Vorbilder sind Hank Williams, Johnny Cash, Eagles, Bill Monroe und Alison Krauss & Union Station. Auch sie sind seit ihren Auftritten im Petrushof keine Unbekannten in Obermarchtal. Am Ende des Konzerts werden Walk The Line und Sisters Wakkas gemeinsam ein irisches Lied singen.