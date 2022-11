Kriegerjahrtag Reutlingendorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 13. November (Volkstrauertrag), wurde in der Kirche St. Sixtus in Reutlingendorf der Kriegerjahrtag abgehalten. Der Gottesdienst wurde von Pfarrer Gianfranco Loi zelebriert. Im Anschluss fand die jährliche Gedenkfeier des Krieger- und Militärvereins unter Begleitung des Musikvereins Reutlingendorf auf dem Friedhof am Kriegerdenkmal statt. Es wurde dabei vor allem an die Betroffenen des Ukrainekriegs gedacht, aber auch all denen, die in unzähligen Kriegen weltweit ihr Leben lassen mussten.

Der Krieger- und Militärverein Reutlingendorf wurde 1906 gegründet und nimmt auch an weiteren kirchlichen Veranstaltungen wie der Fronleichnamsprozession oder dem Kirchenpatrozinium teil.

Am Kriegerjahrtag wird traditionell im Anschluss an den gemeinsamen Kirchgang die Jahreshauptversammlung im Gasthaus Engel abgehalten. Aufgrund der Vakanz in der Vorstandschaft und der anstehenden Neuwahlen des kompletten Gremiums wurde die Versammlung von Ortsvorsteher Ralf Schrodi geleitet. Dabei erinnerte er im Rahmen der Totenehrung auch an den in diesem Jahr verstorbenen Kameraden und 2. Vorstand Sigmar Gnannt. Nach Beendigung der Versammlung klang der Tag noch mit einem gemeinsamen Mittagessen aus.