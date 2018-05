Konzertchor Oberschwaben eröffnet Musikfestwochen

Auch in diesem Jahr bieten die Musikfestwochen Donau-Oberschwaben wieder Veranstaltungen mit wunderbaren Künstlern, die im Zeitraum von Mai bis Juli in den verschiedensten Musikstilen an ausgesuchten Spielorten in kulturhistorisch wertvollen Gebäuden auftreten. Das Eröffnungskonzert findet Samstag, 5. Mai, 18 Uhr, im Obermarchtaler Münster statt.

Sie ist ein Juwel der romantischen Chorliteratur, anspruchsvoll zu musizieren, ergreifend zu hören: Bruckners Messe Nr. 2 in e-Moll für achtstimmigen Chor plus 15 Bläser. Dem Chor stellt Bruckner zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei Fagotte, vier Hörner, zwei Trompeten und drei Posaunen gegenüber.

Als besonderes Ereignis erwartet die Zuhörer auch die Uraufführung der dreiviertelstündigen Kantate „Im Spiegel der Zeiten“ von Gregor Simon. Es handelt sich hierbei um eine Auftragskomposition der Kulturstiftung Annerose und Otmar Weigele aus Anlass des 200. Todestages von Justin Heinrich Knecht (1752-1817). Knecht, Musikdirektor in Biberach, war ein sehr bedeutender und beliebter Komponist in Oberschwaben. Seine Hauptthemen, nämlich Klage, Lob und Preis, bilden auch den geistigen roten Faden der neu entstandenen Komposition.

Es tauchen darin Choräle Knechts auf, wie das Biberacher Schützenfestlied „Rund um mich her ist alles Freude“, und es sind Psalmtexte verarbeitet – wie dies auch Knecht gerne tat. Das Einzigartige: Die Kantate unternimmt eine Reise kreuz und quer durch verschiedene Stilepochen von der Renaissance bis zur Gegenwart. Dabei wird die klassische und speziell Knechtsche Musiksprache quasi umkreist.

Gregor Simon ist Preisträger mehrerer Kompositionswettbewerbe und die Zuhörer dürfen auf das Werk, welches Alt und Neu in einer Gesamtschau verbindet, sehr gespannt sein.