Kolpingsfamilie feiert 90. Geburtstag in Obermarchtal

Obermarchtal – Mit einem festlichen Gottesdienst im Münster und einer liebevoll zusammengestellten Ausstellung in der Turn- und Festhalle beging die Kolpingsfamilie am Sonntag den Kolping-Gedenktag und ihren 90. Geburtstag. Im Münster wurden beim Kolping fünf Jungen aufgenommen, ein Mädchen trat der Landjugend bei. Münster und Ausstellung waren mehr als gut besucht.

Adolph Kolping (1813-1865) ist der Namensgeber eines bundesweit 230 000 Mitglieder umfassenden Sozialverbands, der gekennzeichnet ist von der Fürsorge und Verantwortung der Mitglieder füreinander. Aus einem Fußballspiel im Jahr 1927 zwischen Zwiefalten/Obermarchtal und Großengstingen heraus hat sich 1929 in Obermarchtal die Kolpingsfamilie gegründet, nachdem die Sportler und weitere Obermarchtaler Männer zwei Jahre dem Zwiefalter „Gesellenverein“ angeschlossen waren. Am 17. Januar 1929 fand die erste Hauptversammlung des Gesellenvereins Obermarchtal statt. 1933 wurde die Organisation durch die Nazis aufgelöst.

Mit Unterstützung von Orgel, Kirchenchor und Kantor Helmut Striegel feierten Pfarrer Gianfranco Loi und Diakon Johannes Hänn eine Messe im Zeichen von Adolph Kolping. „Wir beide tragen rosa und sind der Beweis, dass ein gestandener Mann in rosa auftreten kann“ erläuterte Pfarrer Loi, „denn das Weiß der Weihnacht sticht am Gaudete Sonntag bereits durch das Violett des Advents“.

Ausdrücklich als Seitenhieb flocht er ein: „Ich könnte mich an das volle Münster gewöhnen.“ Dieses war Kolping und Landjugend zu verdanken. Seit der Neustrukturierung in den Jahren 1960/1961 durch den damaligen Pfarrer Albrecht Dorfner sind die Jungen im Kolping, die Mädchen in der Landjugend organisiert. Beide Vereine gestalten das Jugendprogramm gemeinsam. Von der Vorsitzenden Vanessa Fuchs wurde Heike Fischer neu in die Landjugend aufgenommen. Präses Gianfranco Loi und der Erste Vorsitzende der Kolpingsfamilie Andreas Dreher freuten sich über den Eintritt von Marcel Schädler, Gabriel Schmid, Simon Schmid, Stefan Schmid und Maico Tress in die Kolpingsfamilie.

Wichtig war für Pfarrer Loi, dass man wegen Jesus zur Kirche kommt. Wörtlich sagte er: „Bei all unserem Tun sollten wir an Jesus denken, auch wenn mir das rosa Messgewand besonders gut steht.“ Dabei zeigte er auf, dass Adolph Kolping, ähnlich wie Jesus, gegen den Strom geschwommen ist, und lobte die neu zur Kolpingsfamilie und zur Landjugend Beigetretenen für ihr Vorhaben, gegen den Strom zu schwimmen und ihren Glauben mutig zu vertreten. Jesus habe zu den Jüngern von Johannes dem Täufer nicht gesagt „Ja, ich bin es, folgt mir nach“, sondern „Was geschieht vor Euren Augen?“ Mit diesem Satz habe er offen gelassen, ihm zu folgen oder nicht. Für Pfarrer Loi gilt der Satz: „Ich gehe in die Kirche, weil ich die Freundschaftsanfrage Gottes angenommen habe und weil mir diese Freundschaft wichtig ist.“ Die neu Aufgenommenen lasen die Fürbitten. Es standen Anpacken, wenn Menschen in Not sind, den Schwächsten und Ärmsten eine Chance geben sowie Frieden und Überwindung des Hasses im Mittelpunkt.

Bei Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen betrachteten nach dem Gottesdienst viele Besucher in der Turn- und Festhalle Stellwände mit zahlreichen Fotos aus 90 Jahren Kolpingsfamilie Obermarchtal und die Chronik der Kolpingsfamilie. Das erste Schriftführerbuch wurde von Siegfried Dehm in den PC übertragen und ausgedruckt. Mittels Beamer wurden auch Fotos an die Wand projiziert. Andreas Dreher zitierte in seiner Ansprache in der Halle Adolph Kolping mit den Worten: „Schönreden tut’s nicht, die Tat zählt.“ Ferner dankte er Vanessa Fuchs und ihrem Team für das Zusammenstellen der Fotos, Matthias Stützle für die Digitalisierung der Dias sowie Siegfried Dehm. Die Arbeit wurde durch zahlreiche Ausstellungsbesucher gewürdigt. Der Erlös geht an die Sixtus-Bachmann Grundschule.