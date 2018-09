Kolpingjugend lädt zur Beach Party

Die Kolping- und Landjugend Obermarchtal lädt am Samstag, 6. Oktober, zu ihrer inzwischen traditionellen Beach Party ein. Im Vorfeld findet ein Dämmerschoppen für die ältere Generation statt. Außerdem haben die Veranstalter ein Gewinnspiel organisiert.

Seit mehr als 15 Jahren organisiert die Obermarchtaler Kolping- und Landjugend ihre Beach Party, um die Jugendarbeit zu finanzieren. Jetzt ist es wieder soweit. Am Samstag, 6. Oktober, verwandelt sich der Gemeindestadel an der Oberwachinger Straße wieder in eine Partylocation. „Seit ein paar Jahren versuchen wir die Party etwas professioneller aufzuziehen, um für noch mehr Gäste interessant zu werden“, sagt der Mit-Organisator Johannes Striegel. Schließlich gehe es darum, möglichst viel Geld für den Vereinszweck einzunehmen.

Party soll zur Marke werden

So hat die Kolping- und Landjugend ein richtiges Sponsorenprogramm entwickelt. Es gibt Sponsorenmappen für die Unterstützer. Außerdem werden professionelle Flyer und Plakate gedruckt. „Wir haben auch T-Shirts, Hoddies und Kappen“, so Striegel. So solle die Beach Party zu einer echten Marke werden.

Rund 1000 Partywillige kämen durchschnittlich zu der Veranstaltung, berichtet Striegel. Dabei richte sich die eigentliche Party, die etwa gegen 20.30 Uhr beginnt, an das eher jüngere Publikum. „Für die, die nicht so viel Lust auf Party haben, gibt es vorher ein gemütliches Dämmerschoppen“, so der Veranstalter.

Anfangs nur Übergangslösung

Früher hat die Beach Party in der Mehrzweckhalle stattgefunden. Während der Sanierung musste die Gruppe eine Ausweichlocation finden. Die war mit dem Gemeindestadel schnell gefunden. „Es ist toll, dass die Familien, die unter dem Jahr hier vieles lagern, alles extra für uns ausräumen“, so Johannes Striegel. Aus der Übergangslösung ist jetzt der eigentliche Veranstaltungsort geworden. Der Schuppen habe allen Verantwortlichen so gut gefallen, dass man geblieben sei, obwohl die Kolping- und Landjugend hier die komplette Infrastruktur wie Strom, Wasser und Abwasser jedes Mal erst selbst verlegen muss.

Bei der Party selbst werden die Djs Philhouse und Beat für entsprechende Stimmung sorgen. Außerdem gibt es auch einen Dinnete-Stand. Die Organisatoren haben sich im Vorfeld der Veranstaltung eine kleine Besonderheit überlegt. In den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram findet ein Gewinnspiel statt. Der Gewinner erhält ein Party-Komplettpaket, zu dem ein Limousinen-Service für ihn und vier Freunde gehört.