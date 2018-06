Kinderbuchautor erzählt in Obermarchtal von Giraffe Gisbert

Der Kinderbuchautor Jochen Weeber hat am Dienstagvormittag in der Sixtus-Bachmann-Grundschule in Obermarchtal aus seiner Geschichte „Was ist bloß mit Gisbert los“ vorgelesen.

In der ersten Runde lauschten die Erst- und Zweitklässler den Erzählungen rund um Giraffenkind Gisbert. Beim zweiten Durchgang waren dann die Dritt- und Viertklässler dran. „In jedem Schuljahr laden wir einen Autor in unsere Schule ein“, sagte Rektorin Brunhilde Kiebler. Die Lesungen sollen das Leseinteresse fördern. „Denn wir sind überzeugt, dass Lesen eine der wichtigsten Kulturtechniken ist“, so die Schulleiterin. Wenn die Autoren aus ihren selbst geschriebenen Geschichten vorlesen, können die Kinder anschließend Fragen stellen, fügte Brunhilde Kiebler hinzu. „Durch Bücher helfen sich die Kinder, die Welt zu erklären, Antworten auf Fragen zu finden, machen sich schlau und sie regen die Fantasie an.“

Die Lesung von Jochen Weeber war nicht nur bloßes Sitzen und Zuhören für die Kinder. Immer wieder hat der Autor sie mit Fragen eingebunden. Dabei hörten die Grundschüler, dass die Freunde von Giraffenkind Gisbert gar nicht nett zu ihm waren und er sich dadurch immer kleiner und trauriger fühlte. Zwischendurch lockerte Weeber seine Lesung mit Stücken auf dem Akkordeon und bunten Bildern auf.