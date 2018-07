Kinder stöbern durch das Museum

Am Samstag hat das diesjährige Obermarchtaler Ferienprogramm begonnen. Kinder und Erwachsene durften durch das Museumsmagazin stöbern. Bürgermeister a.D. Hermann Branz hatte hierzu etliche Exponate im kleinen Saal im Erdgeschoss des Dorfgemeinschaftshauses ausgelegt und aufgestellt. Nach einer Stunde des Referierens gabs in gemütlicher Runde Kaffee und Kuchen.

Die umfassende Geschichte der 1300-Selen-Gemeinde Obermarchtal kann man nicht in eine einstündige Führung packen. Bürgermeister a.D. Hermann Branz ist es zum Einstieg ins Ferienprogramm aber gelungen, mit großem Unterhaltungswert viel wissenswertes aus mehr als 1000 Jahren Obermarchtal zu berichten und anhand zahlreicher Exponate zu belegen. Zunächst erfuhren die Besucher, dass das Gebäude des Dorfgemeinschaftshauses und heutigen Museums 1884 als Maierhof des Klosters von Architekt Josef Buck aus Ehingen erbaut, und dass es 2003 seiner heutigen Widmung zugeführt wurde.

Das Stöbern beginnt

Mit einem Portrait des Namensgebers der Fürst-Albert-Straße begann das Stöbern – Fürst Albert ist seit 1937 Ehrenbürger von Obermarchtal. Auch Fürst Franz Joseph (Fürst von 1952 bis 1971) ist seit 1963 Ehrenbürger der Gemeinde, und war auf einem Foto mit dem seinerzeitigen Bürgermeister Baur zu bewundern. Das Haus Thurn und Taxis hat die Klosteranlage 1972 an die Diözese Rottenburg-Stuttgart verkauft. Anhand einer fast 100 Jahre alten Bierflasche und eines dazugehörigen Bierglases ließ Hermann Branz die Tradition des fürstlichen Bierbrauens in Obermarchtal für einen Moment wieder aufleben.

Unter den gezeigten Büchern befand sich die Kommunalordnung für Württemberg von 1758, Vorgängerin der heutigen Gemeindeordnung. Das gezeigte „Güterbuch von Obermarchthal“ von 1854 erfüllte vor dem Jahr 1900 (Inkrafttreten des BGB) jene Funktion, die heute Grundbücher innehaben. 1818 war per königlichem Dekret die Landesvermessung angeordnet worden. Der gezeigte Lageplan von 1826 war eines der Ergebnisse. Ein Ortsplan aus der NS-Zeit wies die heutige Hauptstraße als Adolf- Hitler-Straße aus. Das Schulbuch von 1863 wurde handschriftlich gefertigt, und die Oberamtsbeschreibung des Kreises Ehingen datierte von 1893. Neueren Datums waren die Festschrift zur 1200-Jahr-Feier von 1976 und der Bildband „Obermarchtal im Wandel der Zeit“. Instruktiv auch das Buch „Ich sollte ins Internat ... und da war ich auch“ von Maria Störk. Die Kinder durften die Amtsbotenglocke testen. Mit dem ersten Mitteilungsblatt vom 17. Juli 1970 unter Bürgermeister Branz verlor diese ihre Funktion.

Bundeskanzler Ludwig Erhardt schaut vorbei

Ein Foto zeigte Bürgermeister Branz und den ehemaligen Landtagsabgeordneten Ventur Schöttle gemeinsam mit Bundeskanzler Ludwig Erhard, der im Oktober 1971 im Kommunalwahlkampf die Gemeinde besucht hatte. „Es ging damals drunter und drüber“, waren die Worte von Hermann Branz zur Eingemeindung von Reutlingendorf, die zum Erhalt der Grundschule beitrug. Im gelben Ordner konnte Branz zu allen Jahreszahlen die Ereignisse nachschlagen, was er anhand der Geburtsjahre dreier Besucherinnen auch tat. 1964 fanden beispielsweise die Kanalisationsarbeiten in Gütelhofen statt, 500 v. Ch. fand sich der erste Eintrag der Kelten auf der Gemarkung Obermarchtal. Spannend für die Kinder waren die gezeigten Dreschflegel und wertvollen Getreidesäcke, ebenso wie ein Kaasch, also ein Gerät zur schonenden Kartoffelernte. Anhand eines Hausheiligensteins, den Branz eigenhändig aus einem vor Jahrzehnten abgerissenen Bauernhaus herausgemeißelt hat, konnte er berichten, dass noch rund zehn solcher Steine in Obermarchtaler Häusern eingebaut sind.

Ein Feierabendziegel in der Form eines Biberschwanzziegels datiert aus dem Jahr 1653, die Hungertafel von 1816/17 erinnerte an Dunkelheit, Kälte, Nässe und Hungersnot, ausgelöst durch den Ausbruch und die Asche des Vulkans Tambora in Indonesien. Der Kreuzerwecken wurde damals von 120 auf 40 Gramm verkleinert, unter Beimischung von Sägemehl und gemahlener Baumrinde. So manche Anekdote bereicherte den Vortrag, zum Beispiel, dass und weshalb das Münster Obermarchtal mit 13 Glocken eine mehr hat als das Ulmer Münster. An die Gefallenentafel im Wolfert in Ehingen erinnerte Branz auch, und zeigte die Postkartensammlung und einige Fotoalben, unter anderem zur 1200-Jahrfeier und zum Kindergartenumbau.