Kinder feiern in Obermarchtal eigene Fasnet

Mit närrischem Brimborium ist am Fasnetsfreitag der Kinderball über die Obermarchtaler Narrenbühne in der Turn-und Festhalle gegangen. Am Morgen hatten die Obermarchtaler Narren die Sixtus-Bachmann-Schule und den Kindergarten gestürmt, um die Kinder zu befreien, und am Nachmittag trafen sich Turmfratzen, Fledermäuse und Co. mit dem Obermarchtaler Narrensamen zur Narrenparty.

Zum Auftakt heizte die „Lumpakapell“ den Nachwuchsnarren kräftig ein und bevor Dosenwerfen oder die Reise nach Jerusalem angesagt waren, stieg auf der Hallenbühne ein buntes Programm, das Raphael Siegle launig moderierte. So erlebten die Kinder den Tanz der Narrennachwuchses der Obermarchtaler Zunft, einen flotten Tanz der Jazzmädels aus der Sportvereinigung und den Auftritt der Garde aus Oggelsbeuren. Selbst Kasperle udn seine Freunde kamen zum Obermarchtaler Kinderball und zeigten dem Narrensamen das Stück „Kasper und Seppel fliegen auf den Mond“.

Und während sich Eltern und Großeltern Kaffee und Kuchen schmecken ließen, strömten die Kinder an die Basteltische, um Drachenfiguren zu basteln. (khb)