Kinder erkunden in Obermarchtal den Wald

Welche Pflanzen und Tiere im heimischen Wald anzutreffen sind, entdeckten am Donnerstagnachmittag rund zwei Dutzend Kinder im Rahmen des Obermarchtaler Ferienprogramms. In zwei Gruppen wurden sie von jeweils zwei Mitgliedern der Kreisjägervereinigung Ehingen durch die Wiese in den Wald geführt, wo es zu den angetroffenen Pflanzen und Tieren vieles zu sagen gab.

Matthias Frey, Hermann Schlecker, Markus Bach und Ralf Baier waren anhand ihrer Kleidung sofort als Experten des Waldes identifizierbar. Vom Marktplatz aus führten sie zwei Gruppen an der Altenburg vorbei auf den „NaturErlebnisPfad“. Als leere Schneckenhäuser an der Böschung lagen, erklärte Matthias Frey, dass die Schnecken in den Brennnesseln lebten, irgendwann gestorben sind, und dann von den Krähen gefressen wurden, übrig blieben die Häuser. Vorbei ging es an essbarem Holunder, dessen Beeren man durch ein Blasröhrchen schießen kann, um unerlaubte Flecken zu erzielen. Die Früchte des Schlehdorns ähnelten kleinen Pflaumen, waren aber sauer, und sollten eher zu Saft oder Likör verarbeitet werden. Die Zwetschge fand sich dann auch, die man im Kuchen besonders liebt, und die Hagebutte, die man zu Marmelade verarbeitet. Die Kinder lernten Eicheln von Haselnüssen zu unterscheiden, und dass Wildschweine Eicheln fressen, ebenso Nüsse und Bucheckern, ehe sie sich notgedrungen im Maisacker zu schaffen machen.

Auf der frisch gemähten Wiese erfreuten Grashüpfer die Augen der Kinder. Im Rahmen der Baumkunde musste man erfahren, dass die Esche bei uns aufgrund ansteckenden Pilzbefalls am Verschwinden ist. Einige Eichenblätter wiesen an ihrer Unterseite Insekteneier auf, die späteren Larven werden sich vom Blatt ernähren. Wie auf Bestellung überquerte beim Eintritt in den Wald ein Eichhörnchen den Weg. Matthias Frey erläuterte anhand der Baumwurzeln, dass diese den Boden festhalten und vor Erosion bewahren. Pflanzen, die man nicht erkennt, lassen sich im Bestimmungsbuch oder im Internet identifizieren.

Plötzlich entdeckte eines der Kinder einen Marder, ausgestopft wie alle weiteren Tiere. Er ernährt sich von Mäusen. Der Präparator schneidet zunächst das tote Tier auf, räumt es aus, baut ein Gestell, das er mit Pappmaché ergänzt. Hierüber zieht er sodann das Fell des Tieres. Besondere Freude bereitete das Wildschwein. Der bunte Erpel unterschied sich erheblich von der bräunlichen Ente, die brütet, und daher die Tarnfarbe benötigt. Der vorgefundene Dachs teilt sich den mehrstöckigen Bau mit dem Fuchs, wobei letzterer in den oberen Etagen wohnt. Die Kinder der anderen werden aufgrund der Wohngemeinschaft nicht gefressen. Den Fuchs fanden die Kinder auch rasch, er hatte gerade einen Eichelhäher erlegt. Der diesem ähnelnde Eisvogel jagt an der nahe gelegenen Donau Fische. Rehbock und Rehkitz avancierten ebenfalls zu Lieblingen, und das Hermelin trug seinen weißen Winterpelz, es gehört als Wiesel zur Familie der Marder. Der Feldhase wurde heftig gestreichelt, aufgrund der industriell betriebenen Landwirtschaft hat er bei uns weitgehend seinen Lebensraum verloren. Die Schleiereule wies besonders weiche Federn auf, um geräuschlos fliegen zu können.

Als sich ein Gewitter näherte, machte sich die Gruppe auf zum Grillen in der Altenburg, wo noch Pfeifen gebastelt wurden, mit denen man die Laute von Rehen und Rehkitzen nachahmen kann, zum Anlocken der Böcke.