Fachleute vom Landesbetrieb Gewässer und von der Unteren Wasserbehörde des Landratsamtes haben sich am Mittwoch die rund elf Kilometer Donau angeschaut, die auf den Gemarkungen Rechtenstein und Obermarchtal verlaufen. Dabei hatten die Experten kaum Beanstandungen zu machen.

Wie die Gemeinde für ihre sogenannten Gewässer zweiter Ordnung muss auch das Land mindestens alle fünf Jahre seine Gewässer der ersten Ordnung anschauen. Los ging es am Mittwochvormittag in Rechtenstein im Pappelwäldchen. Deutlich zu sehen war für die Teilnehmer, dass sich hier der streng geschützte Biber heimisch fühlt. Gleich mehrere Bäume hat er hier umgelegt. „Der Biber fällt vor allem im Herbst und Winter Bäume, um die komplette Rinde abzufressen“, erklärte Josef Woitzik vom Regierungspräsidium Tübingen. Grundstückseigentümern empfiehlt der Fachmann, diese in der kalten Jahreszeit liegen zu lassen. „Sonst holt sich der Biber den nächsten Baum.“

Von dort führte der Weg die Gruppe Donau abwärts Richtung Wasserkraftwerk. Immer wieder waren am Ufer ins Wasser gestürzte Bäume zu finden. „Diese bieten Fischen einen guten Unterschlupf, die Fischer freuen sich über sowas“, erklärte Woitzik. Andererseits könnten die Bäume beim Hochwasser weggeschwemmt werden und dann am Wasserkraftwerk Probleme machen. Deshalb würden unsichere, aber wertvolle Bäume schon mal am Ufer befestigt, wenn nötig. Ob die Bäume entfernt werden oder im Wasser verbleiben, stimmte Woitzik eng mit Hannah Buck vom Landratsamt ab.

Im Januar hatte es an der Donau zuletzt ein stärkeres Hochwasser gegeben. „Dabei ist wirklich viel Geschwemsel und Treibholz angespült worden“, sagte Woitzik. Das zeigt sich auch an den Ufern der Donau in Rechtenstein, aber vor allem in Obermarchtal. Dieses müsse teilweise entfernt werden. Alle notwendigen Maßnahmen übernimmt das Land als Träger der Unterhaltungslast. Der Fachmann vom Regierungspräsidium erklärte auch, dass das Baden in der Donau nicht ganz ungefährlich sei. „Gerade in Kurven gibt es tückische Verwirbelungen und die Donau ist dort manchmal mehrere Meter tief“, so Woitzik, der während der Gewässerschau über die Rechtensteiner Landschaft schwärmte. „Das ist wohl die schönste Gemeinde an der Donau, das ist ja fast wie eine Eisenbahnlandschaft.“

Nur kleine Beanstandungen hatten die Experten an der Donau. „Das ist im Außenbereich eigentlich auch kaum anders zu erwarten“, erklärte Woitzik. Gegenüber des Campingplatzes in Rechtenstein führt beispielsweise ein Steg in die Donau. „Der muss entweder entfernt oder nachgenehmigt werden“, betonte Hannah Buck. Außerdem muss die Warnbeschilderung, die Kanuten auf das Wasserkraftwerk aufmerksam macht, erneuert werden. Unterhalb der Bahnüberführung in Rechtenstein haben die Fischer ihr Domizil. Neben der Hütte lagern diese einige Brennmaterialien. „Dauerhafte Ablagerungen sind im Überschwemmungsgebiet nicht erlaubt“, betonte Hannah Buck. Dafür sollen die Fischer nochmal sensibilisiert werden.

Auch Kuriositäten entdeckten die Experten auf ihrer Tour entlang der Donau. So ist in Mittenhausen ein Drehkreuz am Ufer aufgestellt worden, das soll entfernt werden. Es direkt mitzunehmen, war am Mittwoch nicht möglich, weil es einbetoniert wurde.

Auf Obermarchtaler Gemarkung ist auch immer wieder zu sehen, dass die Steilhänge am Ufer vor Jahren mit Steinen befestigt wurden. Auch die Ufer entlang der Bahnlinie sind zu deren Schutz teilweise gepflastert. „Das würde man heute nicht mehr so machen“, sagt Josef Woitzik.

Die Fischtreppe im Alfredstal unterhalb der Obermarchtaler Klosteranlage hat das Regierungspräsidium erst kürzlich vom Gehölz freigeschnitten. „Da müssen wir aber nochmal ran, um das kleine Material rauszuholen“, so der Fachmann. In diesem Bereich stehen über dem Regenüberlaufbecken große Nadelbäume. „Ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, dass deren Wurzeln die Ufermauer schädigen, weil die Bäume sowieso nicht standortsgetreu sind, sollten sie gefällt werden“, sagte Obermarchtals Bürgermeister Anton Buck. Josef Woitzik sagte zu, dass sie entfernt werden könnten.