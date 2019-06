Künstler erläutert Entstehung seiner Werke

Wolf Nkole Helzle und Masayuki Akamatsu sind die Künstler, die derzeit in der Galerie im Petrushof ausstellen. Am Freitag war eine viel beachtete Vernissage, bei der Helzle ausführlich die Werke vorgestellt hat.

Drei Mal war der in Mehrstetten wohnhafte Wolf Nkole Helzle bereits in Japan, umgekehrt hat Masayuki Akamatsu bereits mehrfach Deutschland besucht. Dialog #2 ist die Ausstellung überschrieben, da sie weit am Anfang einer noch zu erwartenden Serie von Ausstellungen steht, die Helzle gemeinsam mit anderen Künstlern angedacht hat.

Im Rahmen seiner Führung durch die Ausstellung erläuterte Hölzle ausführlich und verständlich, wie die Exponate zustande gekommen sind. Diese nennt er nicht Bilder und nicht Fotografien, sondern „Fotografische Verdichtung“. 16 Arbeiten in unterschiedlichen Größen aus der Serie „The Walks“ zieren eine der Wände. Hier war Helzle an verschiedenen Orten in Japan unterwegs. Um die Grundlagen seiner Werke einzufangen, lief der Künstler durch Landschaften oder über die teuerste Einkaufsmeile der Welt in Tokyo, und machte im Abstand weniger Sekunden oder Minuten Fotos, ungefähr hundert für eine fotografische Verdichtung. Diese entsteht sodann im PC mit einer selbst entwickelten Software, gedruckt werden alle Werke in einem Fachlabor in Stuttgart auf eine Alu-Dibond Platte. Der Unempfindlichkeit wegen wird eine hochmatte UV-Folie darübergezogen. So können die Werke mit einem Staublappen oder auch leicht feuchten Lappen gereinigt werden. Kleinere Exponate gibt es zwölf Mal, größere nur drei bis acht Mal.

Spannend auch ein riesiges Mosaik auf der Basis eines Fotos von Jiddu Krishnamurti aus Indien. Hier wurden über einen Zeitraum von sieben Jahren hinweg 85 722 Fotos gemacht, unter anderem Portraits und Blumenbilder. Diese wurden zum Werk „I am we – interactive-image“, indem ein Computer jedes dieser Fotos an die Stelle gerechnet hat, an der es der Umsetzung des Fotos am nächsten kommt.

Das Werk „Wer sind wir“ entstand aus 4400 Einzelportraits, die ein Rechner übereinandergelegt und zu einem neuen Portrait zusammengestellt hat, welches jünger aussieht, als das Durchschnittsalter der Probanden, da Falten bei dem Verfahren aufgrund ihrer unterschiedlichen Ausprägung bei den einzelnen Menschen im Ergebnis nicht mehr durchschlagen.

Im vergangenen Winter hatte es auf der Alb eine geschlossene Schneedecke, beste Voraussetzung, um von einer Drohne aus Bäume senkrecht von oben abzulichten. Der Stamm verschwindet, dafür sieht man Tierspuren und eine Traktorspur, aufgrund fehlender Sonne aber keine Schatten. Ein anderer Baum wurde in seiner Blüte innerhalb mehrerer Tage von einer Drohne aus von oben fotografiert, die GPS Daten wurden gespeichert, damit die Drohne jeweils vom gleichen Ort aus fotografieren konnte, wodurch sie die Blüte im Ergebnis in all ihren Farben festhalten konnte. Manche Werke haben die Künstler gemeinsam erschaffen, andere sind vom japanischen Professor Masayuki Akamatsu alleine gestaltet. Gemeinsames Merkmal aller Werke ist ihre Faszination, die sie auf den Betrachter ausüben. Durch den Verlust direkter Gegenständlichkeit dringt der Künstler vor zur Essenz seiner Objekte. „Raum und Zeit werden zu einem Werk verdichtet“, so Helzle.