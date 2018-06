Jungmusiker präsentieren ihr Können

Auch zum 22. Jugendvorspielnachmittag der Musikerjugend des MV Obermarchtal war die Gemeindehalle Obermarchtal wieder gut besucht.

Der Förderverein der Musikkapelle Obermarchtal hatte alle Eltern, Großeltern und Freunde der jungen Musiker zum Jugendvorspielnachmittag eingeladen. Jugendleiter Matthias Striegel begrüßte in der voll besetzten Halle viele Zuhörer zu diesem weiteren Höhepunkt des Ausbildungsjahres.

33 junge Musikschüler aus den Gemeinden Obermarchtal, Untermarchtal und Rechtenstein bewiesen gekonnt in den einzelnen Beiträgen, dass sie den richtigen Weg eingeschlagen haben, das Spielen ihres Wunschinstruments im Musikverein zu erlernen. In bewährter Form hatten die Musiklehrer der Musikschulen Munderkingen und der Musikschule Ruf in Laupheim mit den Kindern und Jugendlichen die Einzel- und Gruppenvorträge ausgesucht und eingeübt. Beschwingt, locker und mit sichtlichem Spaß am Vortrag musizierten die Jungen und Mädchen und brachten mit ihren musikalischen Arrangements gute Unterhaltung in die Halle.

Nachdem im vergangenen Jahr nur ein Blockflötenkind aufspielte, waren in diesem Jahr gleich sieben zuhören. Danach folgten die Klarinetten und Saxophone (Leitung Sara Frank). Nach Einzelvorträgen spielten alle Holzbläser zum Abschluss noch zusammen das Stück Lollipop. Daraufhin schloss sich das tiefe Blech (Leitung Christian Bolkart) an und in Einzel- und Gruppenvorträgen zeigten die jungen Tenorhorn-Spieler und Posaunisten ihren Leistungsstand. Im Anschluss spielte das hohe Blech unter Leitung von Musiklehrer Alexander Klink auf.

Danach folgte die Ausbildungsgruppe Schlagzeug. Sechs junge Schlagzeuger verschiedener Altersgruppen hatten unter der Leitung Hubert Müllerschön ein gemeinsames Percussion-Stück vorbereitet.

Zum Abschluss spielte die Jugendkapelle des Musikvereins bestehend aus den Ausbildungsgruppen 2005 bis 2011 unter der Leitung von Christine Burgmaier.