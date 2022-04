Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch zum 29. Jugendvorspielnachmittag der Musikerjugend des MV Obermarchtal war die Gemeindehalle Obermarchtal wieder gut besucht. Der Förderverein der Musikkapelle Obermarchtal e.V. hatte am Sonntagnachmittag, 10. April alle Eltern, Großeltern und Freunde der jungen Musiker/-innen zum Jugendvorspielnachmittag in die Gemeindehalle Obermarchtal eingeladen. Die Jugendleiterin Heike Fischer begrüßte in der voll besetzten Halle viele Zuhörer zu diesem weiteren Höhepunkt des Ausbildungsjahres. Alle beteiligten freuten sich, endlich wieder vor Publikum ihr Können zu zeigen.

Zahlreiche junge Musikschüler/-innen aus den Gemeinden Obermarchtal, Untermarchtal, Rechtenstein und Reutlingendorf bewiesen in den einzelnen Beiträgen, dass sie den richtigen Weg eingeschlagen haben, das Spielen eines Instruments im Musikverein zu erlernen. In bewährter Form hatten die Musiklehrer der Musikschule Munderkingen und die Lehrer der Blockflöten mit den Kindern und Jugendlichen die Vorträge ausgesucht und eingeübt. Beschwingt, locker und mit sichtlichem Spaß am Vortrag musizierten die Jungen und Mädchen und brachten mit ihren musikalischen Arrangements gute Unterhaltung in die Halle.

Den Auftakt bestritten in diesem Jahr die Blockflötenkinder. Diese werden von eigenen Nachwuchsmusiker-/innen ausgebildet. Danach folgte das Holzregister mit den Querflöten (Leitung Tabea Stadelmaier) und den Klarinetten (Leitung Dietmar Huber). Im Anschluss spielten die Trompeten (Leitung Marek Scheliga) und das Schlagzeugregister unter der Leitung von Hubert Müllerschön. Wieder war das Programm bunt gemischt und reichte von Volksmusik, über Blues und Swing zu Arrangements aus der Musical- und Filmmusik. Für jeden musikalischen Geschmack wurde in den Vorträgen etwas geboten.

In diesem Jahr trat auch das KUMASTA-Projekt (Kultur macht stark) der Grundschule Obermarchtal unter der Leitung von Hubert Müllerschön auf. Dieses Projekt ist eine Kooperation zwischen der Sixtus-Bachmann-Grundschule und der Musikkapelle Obermarchtal. An diesem Projekt nehmen einige Kinder teil – zur Aufführung hat Herr Müllerschön nur eine Kleingruppe daraus zusammengestellt. Zum Abschluss spielte die Jugendkapelle des Musikvereins unter der Leitung von Carolin Schmid. Sie spielten die Stücke „The Musik Mill“, „Yesterday“, „Five Continents“ und „Guns’n‘ Cowboys“.