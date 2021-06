„Jeddsedle“ verkündet freudigen Aufbruch

„Jeddsedle“ lautet der Titel einer Kunstausstellung im Petrushof in Obermarchtal mit Wolf Nkole Helzle (Digital Paintings) und Mirja Wellmann (Skulpturen). Mit dem Titel signalisieren die beiden weit über die Grenzen ihrer Wahlheimat hinaus bekannten Künstler einen freudigen Aufbruch, dass nun die Türen wieder geöffnet werden können.

Das Geschenk der Rückbesinnung der vergangenen Monate wollen sie jedoch in die aktuelle Ausstellung integrieren und haben dafür einen Raum der Stille geschaffen. Jede Beschreibung zu den Bildern und Skulpturen wurde entfernt. In der Ausstellung sollte daher nicht geredet werden, hierzu ist davor und danach ausgiebig Raum und Zeit, schreiben die beiden Künstler in einer Pressemitteilung.

Ein weiteres Geschenk der vergangenen Monate sei die vertiefte Begegnung mit bisher unbekannten Plätzen der Schwäbischen Alb. Viele der gezeigten Arbeiten entstanden aus gemeinsamen Feldforschungen auf den 200 Kilometern von Tuttlingen bis Neresheim, die nun zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Transformation von Geräuschen

So zeigt Mirja Wellmann Skulpturen aus Holz und Metall aus der Serie der Hörnester und Holzstempelbilder aus der Serie der Hörwolken. Alle ihre gezeigten Arbeiten beruhen auf der Transformation von auf der Schwäbischen Alb gehörten Geräuschen.

Wolf Nkole Helzle ist vertreten mit neuen fotografisch verdichteten Landschaften. Mit „Walks“ und „Lines“ von der Schwäbischen Alb, mit einer Serie, die auf dem Meraner Höhenweg entstanden ist und einer ebenfalls neuen Serie mit Winterlandschaften, den „SnowWalks“. Natürlich gibt er auch Einblick in sein aktuelles partizipatives Fotokunstprojekt Face(s) Of Africa.