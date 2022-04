Jannik Rogalla übernimmt nach vier Jahren den Vorsitz von Andreas Dreher

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Landjugend und Kolping haben am Samstag, den 26. März bei ihren Hauptversammlungen die Weichen für die Zukunft gestellt. Nach vier Jahren ist Andreas Dreher nicht mehr als erster Vorsitzender angetreten. Zu seinem Nachfolger ist Jannik Rogalla gewählt worden.

In ihren Berichten vom vergangenen Jahr berichteten die Schriftführer Lara Schmid und Samuel Stöhr über die vielen gemeinsamen Aktivitäten, wie zum Beispiel das Sommerferienprogramm und die Hütte im vergangenen Herbst, die trotz der coronabedingt schwierigen Lage stattgefunden haben. Die Kassierer Pia Schleicher und Marcel Schädler mussten, aufgrund der ausgefallenen Beachparty, schon zum wiederholten Mal hohe finanzielle Verluste für beide Vereine vermelden. Nach der Entlastung der Vorstandschaft durch Bürgermeister Martin Krämer folgten die Neuwahlen.

Nach vier Jahren als erster Vorsitzender und insgesamt neun Jahren im Ausschuss des Kolpings, verabschiedete sich Andreas Dreher aus der Vorstandschaft. Er dankte Herrn Bürgermeister Martin Krämer, der Landjugendvorsitzenden Rebekka Traub und seinen Vorstandskollegen für die stets gute Zusammenarbeit und die kurzen Wege. Es gilt die großen Fußstapfen, die Andreas Dreher hinterlassen hat zu füllen, so der neue erste Vorsitzende Jannik Rogalla. Vor allem die Arbeitsabläufe und die Planung an den gemeinsamen Aktivitäten und der Ausschussarbeit seien unter Andreas Dreher noch weiter verbessert worden. Mit einem Geschenkkorb, einem Kasten Bier und einem großen Applaus wurde er verabschiedet.

Des Weiteren wurden bei der Kolpingsfamilie der Schriftführer Samuel Stöhr sowie der zweite Jugendvertreter Christof Dreher in ihren Ämtern bestätigt. In der Landjugend tritt die Kassiererin Pia Schleicher eine weitere Amtsperiode an. Beisitzerin Marie-Therese Fuchs sowie die zweite Vorsitzende Hanna Schleicher stellten sich nicht mehr zur Wahl. Eva-Maria Schänzle übernahm das Amt der zweiten Vorsitzenden, Cayenne Tress wurde einstimmig zur Beisitzerin gewählt.