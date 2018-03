Infos für Viertklässler und ihre Eltern

Rund 120 Mädchen, die momentan die vierte Klasse besuchen, sind am Samstag mit ihren Eltern in die Franz-von-Sales-Mädchenrealschule nach Obermarchtal gekommen, um sich über das Schulangebot zu informieren.

Während den Mädchen die drei wählbaren Schwerpunkte Musik, Kunst und Sport beim Singen, Malen und in Bewegung kennenlernten, begrüßte Schulleiterin Simone Mühlberger die Eltern in der Schulaula. Hier erfuhren auch die Eltern von den Wahl-Schwerpunkten, konnten sich über das pädagogische Konzept informieren und später Anmeldegespräche für ihre Töchter vereinbaren.

„Unsere Schule ist kein reines Lerninstitut, sondern eine Stätte für Personen“, so die Rektorin. Auf dem Fundament des christlichen Menschbildes werde den Schülerinnen nicht nur Wissen vermittelt, sondern sie würden auch bei der Entwicklung ihrer individuellen Persönlichkeit unterstützt.

Ein Großteil der Schülerinnen besuche nach der Mittleren Reife weiterbildende Schulen, ein geringerer Teil beginne eine Ausbildung, sagte die Schulleiterin. Die fünfte und sechste Klasse bezeichnete Simone Mühlberger als „Orientierungsstufe ohne Versetzungsangst“. Ab der sechsten Klasse teilen sich die Schülerinnen in den Fächern Mathematik und Englisch in vier kleinere Gruppen auf und in der neunten Klasse besteht die Möglichkeit, den Hauptschulabschluss zu machen. „Unser Ziel ist aber, alle Schülerinnen zur Mittleren Reife zu bringen“, so die Rektorin.

Momentan besuchen 478 Schülerinnen in 18 Klassen die Obermarchtaler Franz-von-Sales-Realschule. „Wir sind eine dreizügige Realschule“, sagte die Rektorin und erklärte, dass im kommenden Schuljahr wieder drei fünfte Klassen mit rund 90 Schülerinnen starten werden.