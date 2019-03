In Obermarchtal gehört den Kindern die Bühne

Ob Pirat, Prinzessin oder Pandabär: In der Obermarchtaler Festhalle durften die Kinder am Fasnetsfreitag in ihr Wunschkostüm schlüpfen. Festlich und bunt geschmückt war die Halle, für die nötige Bewirtung war gesorgt. So füllten sich die Sitzreihen schnell mit großen und kleinen Narren zum diesjährigen Kinderball.

Bereits am Morgen hatte Narrenzunft Schule und Kindergarten gestürmt. Doch der Nachmittag gehörte ganz den Kindern, die für ihre Auftritte allerlei kreative Programmpunkte einstudiert hatten.

Die Lumpakapelle sorgte zu Beginn für heitere Stimmung. Dann übernahmen die Löschzwerge, die Kinder der Obermarchtaler Kindergartens die Bühne. Sie hatten sich als Feuerwehrmänner und Feuermädchen verkleidet. Für die Zuschauer sangen, tanzten und turnten die Kleinen über die Bühne. Dann trat die Jazztanzgruppe Obermarchtal auf. Mit gold-schwarzem Outfit präsentierten sie einstudierte Tänze. Mit dabei waren an diesem Nachmittag auch die Tanzgarde Oggelsbeuren und die Zunftkinder mit einem Maskentanz. Für ihre Auftritte ernteten die Kinder und Jugendlichen viel Applaus. Neugierig standen die kleinen Besucher während des gesamten Programms dicht vor der Bühne. Zum Abschluss durften dann nochmal alle Kinder auf die Bühne, um ihre Kostüme zu präsentieren. Die Jugendvertreter der Obermarchtaler Narrenzunft sorgten für einen reibungslosen Ablauf an diesen Nachmittag. Außerdem wurden Basteltische aufgestellt, an denen die Kinder selbst tätig werden durften. Mit einer Kinderdisko, bei der die kleinen Narren in der Halle herumtoben und tanzen durften, schloss der närrische Freitag in Obermarchtal dann ab.