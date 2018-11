Hunderte Gläubige zu Gottesdienst erwartet

Auch in diesem Jahr wird das Fest des heiligen Tiberius am 10. November im Münster in Obermarchtal durch einen feierlichen Festgottesdienst begangen. Die Kirchengemeinde Obermarchtal mit ihrem Pfarrer Gianfranco Loi lädt die ganze Bevölkerung zur Wallfahrt zu Ehren des Heiligen Tiberius ein. Der Wallfahrtsgottesdienst beginnt um 19 Uhr, als Hauptzelebrant und Wallfahrtsprediger kommt in diesem Jahr Abtprimas em. Dr. Notker Wolf OSB.

Abtprimas Notker Wolf war 17 Jahre lang als oberster Repräsentant des Benediktinerordens in Rom tätig. Bekannt ist er durch seine zahlreichen Vorträge und Buchveröffentlichungen, sowie durch seine mutigen Auftritte im Fernsehen.

Vor dem Pontifikalamt wird wieder ein Rahmenprogramm angeboten. Ab 16 Uhr werden im Gasthaus zum Adler in Obermarchtal Kuchen, Tee und Kaffee und die feine Tiberiustorte angeboten.

Historische Glocken läuten

Um 17 Uhr spricht Professor Wolfgang Urban aus Rottenburg zu dem Thema „Christliches Bewusstsein: Nur wer von Gott weiß, kennt den Menschen“, anlässlich des 50. Todestag des katholischen Priesters, Jugendseelsorger, Religionsphilosophen und Theologen Romano Guardini. Den Wallfahrtsgottesdienst am Abend läuten wieder die zwölf historischen Glocken ein, eines der berühmtesten Glockengeläute Süddeutschlands.

Der Wallfahrtsgottesdienst wird umrahmt vom Kirchenchor unter der Leitung von Gregor Simon, auch wird der Chor mit den Gläubigen wieder das alte Tiberiuslied anstimmen. Gregor Simon, der Kustos der historischen Holzhey-Orgel im Münster Obermarchtal wird wieder begleitet von Hermann Ulmschneider aus Bad Wurzach mit seiner Trompete.

Auch in diesem Jahr wird wieder der Tiberiuspreis verliehen, hat doch der heilige Tiberius sich als Jugendlicher treu zum Christentum bekannt und dadurch in der Zeit der Christenverfolgungen für sein tapferes und standhaftes Bekenntnis viele Martyrien erleiden müssen.

Ehrung mit Tiberiusorden

In diesem Jahr wird das Kloster der Barmherzigen Schwestern von Untermarchtal vom Hl. Vinzenz von Paul geehrt werden, stellvertretend durch Schwester Elisabeth und Schwester Veronika, die jahrelang das Jugendtreffen in Untermarchtal vorbereitet und organisiert haben. Außerdem werden zwei ehrenamtlich tätige Frauen mit dem Tiberiusorden geehrt, die sich aktiv für die Kirche eingesetzt haben, sowohl durch freiwilligen Kommunionunterricht, als auch als Kommunionhelferinnen.

Nach dem feierlichen Wallfahrtsgottesdienst wird wieder der Tiberius-Segen als Einzelsegen erteilt werden. Nach dem Gottesdienst besteht wieder die Möglichkeit zum Erwerb geweihter Wallfahrtsmedaillen, auch das Tiberiuswasser kann wieder erworben werden. Auch besteht die Möglichkeit zum Kauf von Gebäck (Springerle) mit der Ansicht der ehemaligen Klosterkirche, des heutigen Münsters, der Ansicht des Hl. Tiberius und des Tiberiuskissens.

Die Wallfahrt zum Hl. Tiberius von Obermarchtal hat eine langjährige Tradition. Im Jahre 1626 kam das Haupt des Heiligen nach Obermarchtal und wurde dort im Kloster und von der Bevölkerung der näheren und weiteren Umgebung sehr verehrt. Diese Verehrung blieb selbst nach der Auflösung des Klosters im Jahre 1802 bis zum heutigen Tage lebendig, wird doch der Heilige bei vielerlei menschlichen Nöten um Hilfe und Beistand angerufen. 2010 ist die Wallfahrt auf Initiative des ehemaligen Arztes Hermann Blankenhorn wieder aktiv aufgegriffen worden.