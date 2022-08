Heimatkunde auf dem Golfplatz: Unser Reporter testet den Adventure Park

Einmal sportlich die Region erkunden, dabei Spaß haben und nicht schwitzen. Ja, das geht. SZ-Redakteur Reiner Schick hat es erfahren – beim (Mini-)Golf im M3ELF Adventure Park in Obermarchtal, der vor wenigen Wochen eröffnet hat.

Ein Männlein steht im Wald: Bahn 11 führt durch das Lautertal. (Foto: Ehrenfeld)

„Es sind zwar noch nicht alle 18 Stationen komplett fertig, aber wir haben schon mal geöffnet und laden die Besucher dazu ein, bei Schnupperpreisen die Anlage kennenzulernen“, sagt Heiko Heitele, der zusammen mit Peter Faad den Park gegründet hat und leitet. So fehlen noch einige der regionalen Sehenswürdigkeiten, die als Miniatur-Nachbauten aus Holz die Bahnen schmücken oder auch als Hindernisse fungieren sollen – geschnitzt von Theresia Hofmann, der deutschen Meisterin im Holzskulpturenschnitzen aus dem oberfränkischen Schlüsselfeld. Die Ulmer Schachtel ist schon zu bewundern, ebenso die Bussenkirche, der Zeppelin, die Uracher Mühle samt Wasserrad, die Konstanzer Imperia-Figur und die Unteruhldinger Pfahlbauten, allerdings noch ohne Pfähle.

Die letzten Kunstwerke kommen im September

„Im Laufe des Septembers“, erklärt Heitele, sollen die restlichen Kunstwerke entstehen und ihren Platz in Obermarchtal finden. Das örtliche Kloster zum Beispiel, das man freilich im Original in voller Pracht bewundern kann, dank schöner Aussicht von der auf einer Anhöhe oberhalb des Küchenzentrums Marchtal errichteten Anlage. Die Miniatur-Ausgabe des Ulmer Münsters lässt ebenso noch auf sich warten wie das Schiefe Haus des Ulmer Fischerviertels, die Öchsle-Bahn, das Gebäude der Berg Brauerei und das Donauviadukt bei Untermarchtal.

Auf Infotafeln erfährt man auch alles Wesentliche über die jeweiligen Sehenswürdigkeiten. (Foto: Ehrenfeld)

Aber sei’s drum. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut, und so lege ich zusammen mit meiner Kollegin Selina Ehrenfeld hochmotiviert los, ausgerüstet mit einem Profi-Golf-Putter und einem echten Golfball, wie Heiko Heitele erklärt. Während die Kollegin erstmal nur Fotos schießt und Videos dreht, lege ich auf der Öchsle-Bahn ohne Öchsle los wie Bernhard Langer zu seinen besten Zeiten: zwei Schläge, einer besser als die Vorgabe (Par) – ein Birdie also. So kann’s weitergehen, denke ich mir und mache mich schwungvoll an den Federsee-Steg. Zu schwungvoll, den der Ball landet nach dem zweiten Schlag im Rough, also dem etwas höheren Grün, das wie auch die anderen Beläge aus Kunstgras besteht.

Mit dem Bogey – ein Schlag über Par – kann ich jedoch ebenso leben wie mit dem Par-Ergebnis auf Bahn drei, der Berg Brauerei, wo ich vier Schläge brauche, damit der Ball den Weg an den Bierfässern vorbei ins Loch findet.

Die schöne Lau zeigt sich sportlich

Am Blautopf ist das Putting Green nicht etwa grün, sondern logischerweise blau. Und auch die schöne Lau lässt sich blicken – zumindest an diesem Tag, denn jetzt greift die Kollegin ins sportliche Geschehen ein. Sie haut den Ball gleich mal raus aus der Bahn, wo er einen Stein trifft, zurück aufs Blau hüpft und beinahe direkt im Ziel landet. Ein Eagle und in diesem Fall ein Hole-in One wäre das gewesen. Ähnlich aufregend wird’s auf Bahn 6, auf der es die Wimsener Höhle zu überwinden gilt. Das gelingt der Kollegin allerdings erst im zweiten Versuch, wobei der Schlag derart viel Fahrt aufnimmt, dass die Kugel auf der Nachbarbahn landet und dem dortigen Ziel näher kommt als dem Loch von Bahn 6.

Weiter geht das Vergnügen übers Donauviadukt Richtung Ulm, wo nacheinander das Schiefe Haus, das Münster und die Ulmer Schachtel die Blicke und gewiss auch manche Bälle auf sich ziehen. Übers Lautertal, in dem die Kugel den Weg entlang der Kunstgras-Lauter durch eine Reihe von Bäumchen finden muss, geht’s zu den Pfahlbauten von Unteruhldingen. Dort kreuzen bisweilen Golfer der Nachbarbahn den Weg. Wie im richtigen Leben: viel los am Bodensee.

Wenn der Ball im Wasser landet

Besonders hübsch gestaltet sind Bahn 13 (oberschwäbische Mühlenstraße), bei der ein Bachlauf die Bahn quert und der Ball mitten durchs Mühlrad bugsiert werden muss, und der Uracher Wasserfall auf Bahn 15. Hier gilt es, mit einem strammen Schlag ein Bächlein zu überwinden. Was mir – natürlich – nicht mit dem ersten Versuch gelingt. Den Ball mit der bereitgestellten Teleskopstange aus dem Wasser zu fischen, erweist sich als Herausforderung für sich. Erst nach sieben Schlägen liegt der Ball im Ziel, nicht besser läuft’s auf dem Donauradweg, wo eine komplette Schleife zurückzulegen ist. Und schon ist der gute Schläge-Schnitt der ersten zwölf Bahnen versaut.

Wer nicht nur nach sportlichem Erfolg, sondern auch ein wenig nach Bildung strebt, kommt beim Adventure Golf übrigens auch auf seine Kosten: An jeder Bahn gibt es eine Tafel mit kulturhistorischen Erklärungen zur jeweiligen Sehenswürdigkeit. So erfährt man, dass der Bussen mit 766,7 Metern die höchste Erhebung im Landkreis Biberach ist, womit der Mount Everest gerade mal gut zehnmal so hoch ist. Keine unüberwindbare Hürde ist denn auch die Bussenkirche auf Bahn 16. Im Gegenteil. Die Kollegin freut sich über einen Hole-in-Three („Mein Tageserfolgserlebnis“), ehe es vorbei am Zeppelin zur letzten Bahn geht, wo die Konstanzer Imperia den Ball unter ihre Fittiche nimmt und nicht mehr hergibt.

Gut eine Stunde hat der Spaß gedauert, am Ende stehen auf meinem Zettel 66 Schläge und damit ein Handicap von 9 gegenüber der Par-Vorgabe von 57. Dabei hatte es zur Halbzeit mit 27 Schlägen noch deutlich besser ausgesehen. Doch Heiko Heitele findet tröstende Worte: „66 ist nicht schlecht. Manche gehen hier mit dreistelligen Ergebnissen heraus.“