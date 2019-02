Großer Andrang beim Infotag der Mädchenrealschule

Das Interesse an der Informationsveranstaltung der Franz-von-Sales-Mädchenrealschule in Obermarchtal am Samstag hätte kaum größer sein können. Aus dem Alb-Donau-Kreis sowie den Landkreisen Biberach und Reutlingen waren zahlreiche Eltern in die Aula gekommen, um sich über die Schule und ihre Ziele zu informieren. Für die Kinder war parallel ein eigenes Programm geboten.

Schulleiterin Simone Mühlberger stellte das Motto „Die Liebe allein bestimmt den Wert unseres Tuns“ von Franz von Sales in den Mittelpunkt. Dabei erklärte sie das Konzept der nach dem Marchtaler Plan arbeitenden Schule. Annehmen sei das Akzeptieren und Fördern der individuellen Stärken der Schülerinnen. Das Begleiten überdauere oft die Schulzeit, wenn ehemalige Schülerinnen am Schulkulturtag in die Schule zurückkehrten, und Chancen bieten gehe über den Erwerb von Wissen hinaus, bedeute Erziehung und Bildung. Die Schule werde zur Stätte der Personwerdung, in der Eigenverantwortung, Gerechtigkeit und Wertschätzung vermittelt werden. Schulträger ist die Stiftung katholischer Freier Schulen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Schuldgeld durch Stipendium erlassen

Derzeit besuchen 480 Schülerinnen die Schule. 90 Schülerinnen in drei Klassen werden im kommenden Schuljahr aufgenommen, um nach sechs Jahren die Mittlere Reife abzulegen. Das Schulgeld von monatlich 56 Euro kann durch ein beantragenden Stipendiums teilweise oder ganz erlassen werden.

Auch gibt es Familienermäßigungen, im Verbund mit dem Obermarchtaler Studienkolleg und der Franz-von-Sales Jungenrealschule in Ehingen. Hervorgehoben wurde der enge Kontakt zu den Eltern und der seit über 25 Jahren bestehende Schulverein, der aktuell das Projekt „Theaterbühne“ der Schule unterstützt. Von den Schulabgängerinnen des Jahres 2018 hätten, so Simone Mühlberger, fast die Hälfte auf das Studienkolleg oder ein berufliches Gymnasium gewechselt, 21 Prozent hätten eine Ausbildung angefangen, etwas mehr seien auf das Berufskolleg gewechselt, und sieben Prozent machten ein Freiwilliges Soziales Jahr oder ein Auslandsjahr.

Zentrale Prüfungsfächer vorgestellt

Sportlehrer Markus Blender stellte die vier Zentralen Prüfungsfächer Deutsch, Mathe und Englisch, sowie ein Wahlfach vor. Eine Besonderheit der Schule ist ein Schwerpunktfach aus den Bereichen Sport, Bildende Kunst oder Musik, wo spezielle Techniken der Kunst gelehrt werden, Keyboard oder Gitarre erlernt werden können. Eine Band und zwei Chöre bereichern das Angebot. Englischlehrerin Anita Hofherr stellte das Schulpastorale-Programm an der Freien Katholischen Schule vor.

Abschließend erläuterte Mühlberger, dass nach dem neuen Bildungsplan ab Klasse 6 die Klassen für Mathe und Englisch in vier kleinere Lerngruppen geteilt werden, und dass in Klasse 9 die Möglichkeit des Erwerbs des Hauptschulabschlusses besteht. Dann verteilten sich die Eltern in die Klassenzimmer, wo der Marchtaler Plan erläutert wurde, insbesondere das vernetzte Lernen, bei dem mehrere Fächer gemeinsam unterrichtet werden.

Mehr entdecken: 60 Schülerinnen bei Skischullandheim nahe Innsbruck dabei

Mehr entdecken: Die Realschule präsentiert sich in ihrer ganzen Vielfalt