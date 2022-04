Grillfest der Jungmusiker des MV Obermarchtal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, den 22. April trafen sich die Jungmusiker der MK Obermarchtal zu einem gemeinsamen Nachmittag zum Grillen mit Spielen. Eingeladen waren alle Blockflötenkinder, Musiker der Jugendkapelle und alle Kinder in der Ausbildung. Stattgefunden hat das Grillfest auf der Altenburg in Obermarchtal. Zu Beginn wurden alle Kinder bei einem Kennenlernspiel bekannt gemacht. Anschließend wurden sie in Gruppen aufgeteilt. Es gab viele Stationen mit Spielen, die jede Gruppe durchlaufen musste. So entstand ein kleiner Wettbewerb zwischen den Kindern. Es gab Spiele wie: Wer bin ich? Geräusche raten, Basteltisch und vieles mehr. Während die Punkte dann zusammen gerechnet wurden, durften die Kinder gegrillte Würstchen und auch Vegetarisches essen. Der Gewinner wurde mit einem kleinen Pokal und Süßigkeiten gekürt. An diesem Tag wurde auch noch für unseren Jungmusiker am Schlagzeug gesungen, denn er hatte an diesem Tag Geburtstag. Als Nachtisch gab es dann einen Geburtstagskuchen für alle. Zum Schluss spielten alle noch zusammen ein Spiel und unterhielten sich. Es war ein sehr lustiger und spaßiger Nachmittag, den der Jugendausschuss auf jeden Fall wiederholen wird.