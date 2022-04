Abenteuerpark der ganz besonderen Art entsteht in Obermarchtal

Vom Gelände hinter dem Küchenzentrum Marchtal an der Bundesstraße 311 hat man einen schönen Blick auf Obermarchtal und die beiden barocken Türme der Klosterkirche. Doch wer sich künftig dort aufhält, wird vermutlich bald von vielen weiteren Sehenswürdigkeiten abgelenkt. Denn schon im Juli möchte die von Peter Faad und Heiko Heitele gegründete Firma „M3ELF“ dort einen außergewöhnlichen Park mit einer 18-Loch-Adventure-Golf-Anlage und weiteren Freizeitangeboten in Betrieb nehmen. Und bis zum Ende des Jahres soll eine Lounge mit Gastronomie, Tagungsraum und Funhalle für Firmen, Vereins- und Privatevents aller Art hinzukommen.

Herzstück auf der rund 5000 Quadratmeter großen Fläche ist freilich die Golf-Anlage, die in dieser Form und Kombination mit den anderen Angeboten „in Deutschland einzigartig ist“, verspricht Peter Faad. Denn wer auf den insgesamt 18 Spielbahnen sein sportliches Glück beim Adventure-Golf versucht, unternimmt zugleich eine Bildungsreise. Jede Bahn steht nämlich unter einem eigenen Motto und verkörpert eine Sehenswürdigkeit aus der Region zwischen Bodensee und Alb, dazu gibt’s Infotafeln zur Geschichte des Bauwerks oder Naturdenkmals.

Holzkunst trifft schwäbische Kultur

So fliegen die Bälle zwischen Modellen des Ulmer Münsters, eines Zeppelins, des Schiefen Hauses aus Ulm, des Blautopfs, Federsees oder der Bussenkirche umher. Der Clou: Die teils direkt in die Bahnen integrierten Holzbauwerke werden von einer amtierenden Deutschen Meisterin geschnitzt. Theresia Hofmann aus dem oberfränkischen Schlüsselfeld beherrscht den Umgang mit der Kettensäge wie kaum jemand anders und holte sich den nationalen Titel in der Holzskulpturenkunst.

So soll die M3ELF-Lounge aussehen. (Foto: M3ELF)

„Sie bildet die Bauwerke orginalgetreu in einem durchgängigen Maßstab nach. Das Ulmer Münster zum Beispiel ist zwei Meter hoch“, erzählt Heiko Heitele. Die Bahnen werden außerdem von Bachläufen, Gewässern, Natursteinmauern, Hölzern und anderen Naturelementen umgeben. Am Ende des Parcours gibt es ein Podest, auf dem Gruppen ihre Sieger küren können. Auch offizielle Wettbewerbe sind geplant.

Doch damit nicht genug. Ein Putting- und ein Hole-in-One-Green zum Üben oder für Wettkämpfe, zwei Curlingbahnen aus Kunsteis, ein Bouleplatz und ein Basketballcourt ergänzen die Freizeitanlage und sollen wie auch die Golfbahnen ganzjährig bespielbar sein. „Im Winter werden wir die Anlage passend zur Jahreszeit schmücken und beleuchten, sodass eine winterlich, weihnachtliche Stimmung entsteht“, sagt Peter Faad. Da die Bahnen aus Kunstrasen bestehen, seien sie quasi bei jedem Wetter bespielbar – „außer wenn Schnee liegt“.

Party im Fass

Als weiteres Schmankerl für Gruppen werden insgesamt sechs Eventfässer in die Anlage integriert, in denen bis zu zwölf Personen Platz finden. Die beheizten Fässer können für Geburtstage, Junggesellenabschiede oder ähnliche Veranstaltungen angemietet werden, die Gäste werden auch mit Essen und Getränken bedient. Die Bewirtung geschieht übergangsweise über eine Gastro-Hütte mit Biergarten, wo sich auch die Golfer oder Nutzer der anderen Freizeitangebote ihre Verpflegung holen können.

Gute Aussichten: Heiko Heitele (l.) und Peter Faad errichten hinter dem Küchenzentrum die M3ELF-Lounge mit Adventure Park und Blick auf Obermarchtal. (Foto: Schick)

Diese erfolgt später dann über das zweite Kernstück der Anlage, die „M3ELF“-Lounge, die Ende des Jahres fertiggestellt werden soll. Das Gebäude mit 600 Quadratmeter Innenfläche (moderne Gastro-Küche, großer Gastraum und Tagungsraum) und 400 Quadratmeter Außenfläche (Biergarten und Terrasse) ist sowohl für größere Events wie Firmenfeiern, Hochzeiten, Geburtstage oder Tagungen als auch für die Verpflegung der Adventure-Park-Besucher und als Alltags-Restaurant vorgesehen. Es sollen Veranstaltungen mit bis zu 140 Gästen möglich sein. Ebenfalls eingerichtet werden soll ein auch extra anmietbarer Fun-Bereich mit Billard, Darts, Tischkicker und mehr.

Beim Bau werde sehr auf Nachhaltigkeit geachtet, betonen die Geschäftsführer. „Das komplette Gebäude wird in Holz errichtet und das Dach mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet“, berichtet Peter Faad. Auch Ladestationen für E-Autos und E-Bikes sind fest eingeplant.

Die Idee hinter dem Projekt

Letzteres ist auch fast Pflicht, denn Faad ist zugleich Geschäftsführer des unlängst eröffneten Fahrradgeschäfts Bikecity Marchtal, das von der erhofften Anziehungskraft der M3ELF-Lounge und des Adventure Parks ebenso profitieren soll wie das benachbarte Küchenzentrum Marchtal, das gleichfalls von Faad geleitet wird. „Wir wollen mehr Frequenz nach Obermarchtal bringen und erhoffen uns Synergieeffekte zwischen allen drei Einrichtungen“, erklärt Peter Faad.

Allein für den Adventure Park rechnen er und Heiko Heitele mit rund 50 000 Besuchern pro Jahr. „Die Zahl ist fundiert und beruht auf Erfahrungen aus dem Markt. Es gibt in Deutschland etwa 20 Adventure Parks, aber nicht mit einem so breiten Angebot wie bei uns“, sagt Faad und fügt an: „Wir planen das Projekt schon seit zwei Jahren.“ Und in Sachen Events sei man auch nicht unerfahren. „Wir betreiben auch die Kochschule Marchtal, und die Veranstaltungen stoßen auf große Resonanz.“