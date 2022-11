Glockengeläut und Orgelklang in Obermarchtal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Speziell für das Marchtaler historische Geläut, das zugleich das größte Geläut der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist, hat Gregor Simon das „Marchtaler Glocken- und Orgelkonzert“ komponiert. Rund 200 Personen kamen, um im Prälatengarten an der Südseite des Münsters dem Konzert für die 13 Glocken des Münsters, die bis auf eine Glocke von der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts bis 1750 stammen, zu lauschen.

Zu einem Ereignis mit Seltenheitswert wurde das Glockenkonzert alleine schon durch den Einsatz dreifacher „Manpower“. Die beiden tiefsten Glocken können derzeit aus Sicherheitsgründen nicht über die Läuteanlage geläutet werden und so brachten drei kräftige Burschen (schweiß- und schwielentreibend) mit Seilen an den Klöppeln die Glocken zum Klingen.

Der Vorsitzende des Fördervereins für Kirchenmusik und Klosterkultur, Dr. Berthold Suchan, begrüßte die Besucher und Besucherinnen. In Kooperation mit dem Amt für Kirchenmusik war zum zehnjährigen Restaurierungsjubiläum der historischen Holzhey-Orgel eingeladen worden.

Im Spiegelsaal referierte Dr. Michaelwanger in einem kurzen aber profunden Vortrag zur oberschwäbischen Klostermusik. Rund 20 oberschwäbische Klosterkomponisten schufen im 18. Jahrhundert geistliche und auch weltliche Werke, die immer noch beziehungsweise heutzutage erneut aufgeführt werden! In Obermarchtal bedeutsam waren Sixtus Bachmann und Isfridus Kayser.

Wiederum im Prälatengarten erfreute man sich bei herbstlichem Sonnenschein an einem vom Förderverein organisierten Imbiss, um sich danach ins Münster zum krönenden Abschluss zu begeben: dem Orgelkonzert mit Walter Hirt. Dieser war an den zehnjährigen Vorbereitungsarbeiten zur Restaurierung der Holzhey-Orgel maßgeblich und federführend beteiligt. Ohne seinen Einsatz wäre das große Werk kaum zu stemmen gewesen. So war es eine besondere Freude und Ehre, dass er das Jubiläumskonzert gab.

Mit oberschwäbischer Barockmusik auf der Holzhey-Orgel endete somit ein vielfältiger und rundum gelungener Jubliäumstag im Münster Obermarchtal.