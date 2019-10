Gesamtfeuerwehr probt Brand im Jugendraum

Im Landjugendraum im brennenden Obergeschoss des ehemaligen Pfarrhauses neben dem früheren Schul- und Rathaus waren am Samstag bei der Hauptübung der Freiwilligen Feuerwehr acht Menschen zu retten. 38 Feuerwehrkameraden waren mit fünf Fahrzeugen angerückt.

20 der 28 aktiven Feuerwehrkameraden aus Reutlingendorf mit ihren zwei Einsatzfahrzeugen wurden von 18 Kameraden und drei Fahrzeugen aus Obermarchtal unterstützt. Damit handelte es sich um eine Hauptübung der Gesamtfeuerwehr Obermarchtal.

Der Reutlingendorfer Kommandant Frank Ried moderierte den Einsatz für die über 50 Zuschauer, darunter Bürgermeister Martin Krämer. Ortsvorsteher Ralf Schrodi war als Feuerwehrmann an der Übung beteiligt. Die Einsatzleitung hatte als neuester Gruppenführer Sebastian Porst.

Die Sirene ertönte pünktlich um 14.30 Uhr, rasch waren die Reutlingendorfer Einsatzfahrzeuge an der Brandstelle, die mit drei Nebelmaschinen in Szene gesetzt wurde. Einsatzleiter Porst erkundete die Lage. Die drei Obermarchtaler Einsatzfahrzeuge mit Zugführer Martin Munding ließen nur sieben Minuten auf sich warten, und so standen rasch sechs Atemschutztrupps zur Verfügung, um mit Steckleitern von Vorder- und Rückseite das Obergeschoss des Gebäudes zu betreten, und die acht vorgefundenen Personen zu bergen.

Nach 20 Minuten hätte im Ernstfall wohl die Drehleiter zur Personenrettung zur Verfügung stehen müssen. Im Ernstfall wäre hierzu die Munderkinger Feuerwehr zu einem Einsatz der Kategorie B-3 alarmiert worden. Bei der Übung, ebenso im Ernstfall, ist die Einsatzleitung per Funk mit der Leitstelle verbunden.

Alles Wasser, außer 2100 Liter aus zwei Löschfahrzeugen, musste aus dem Hydranten geholt werden. Da die Wasserleitungen in Reutlingendorf relativ neu sind, war das kein Problem. Am Ortsrand steht für den Notfall noch ein 70 Kubik fassendes Löschwasserreservoire zur Verfügung.

Nachdem um 15 Uhr alle Personen, teils von der Jugendfeuerwehr gestellt, aus dem Gebäude gerettet waren, war der Weg für die Brandbekämpfung frei. Als letzte Person wurde die Puppe Bomfer gerettet, die ansonsten an der Fasnet den Narrenbaum ziert.

Außer dem Fenstereinstieg im Reitersitz, der die Kameraden vor Abstürzen innerhalb des Gebäudes bewahren soll, gefiel Kommandant Frank Ried der Ablauf der Hauptübung bei strahlenden Sonnenschein sehr gut. Mit der Übung hat die Gesamtfeuerwehr ihre Einsatzbereitschaft untermauert.