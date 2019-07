Gesamtchor spielt auf dem Marktplatz

Bürgermeister Martin Krämer hatte sich schon am Vortag anlässlich der Eröffnung des 100. Peter- und Paul-Fests besonders darüber gefreut, dass das VG-Treffen diesmal in Obermarchtal stattfand. Die Musikvereine Reutlingendorf, Emerkingen, Unterstadion und Rottenacker waren am Samstag gekommen, und feierten bis deutlich nach Mitternacht eine Blasmusikparty, bei der das Zuhören und Tanzen zur Musik im Vordergrund standen.

Gekommen waren neben Martin Krämer auch Bürgermeister Uwe Handgrätinger aus Unterstadion, Bürgermeisterin Romy Wurm aus Rechtenstein, Ortsvorsteher Georg Baur aus Reutlingendorf, sowie VG-Geschäftsführer Markus Mussotter. Das fünfte VG-Treffen wurde von Matthias Striegel eröffnet, der sein Bedauern darüber zum Ausdruck brachte, dass die Stadtkapelle Munderkingen aufgrund des parallel dort stattfindenden Sommerfests nicht anwesend sein konnte. Die Musikkapelle „Lyra“ Unterstadion war zu Beginn noch beim Kreismusikfest in Kirchbierlingen aktiv. So fand der Gesamtchor unter Mitwirkung der Musikvereine „Frohsinn“ aus Reutlingendorf, „Edelweiß“ aus Rottenacker, sowie des Musikvereins Emerkingen statt. Auf dem Marktplatz spielten die drei Kapellen gemeinsam drei Stücke, zunächst den von der Obermarchtaler Dirigentin Vera Renz geleiteten „Kreismarsch“. Martin Krämer führte den Taktstock zum Marsch „In Harmonie vereinigt“, ehe Vera Renz für „Wir Musikanten“ wieder übernahm, und sich freute, dass diesmal allen Kapellen die gleiche Version vorlag. Die Fahnenabordnungen der drei aktiven Kapellen wurden ergänzt durch die von Gerold Schädler gehaltene Fahne der Musikkapelle Obermarchtal.

Nach dem Gastspiel des Gesamtchors, das auch das Publikum fröhlich gestimmt hatte, lud Matthias Striegel ins Zelt ein. Der Musikvereine „Frohsinn“ spielte zum Fahneneinmarsch „Kaiserin Sissi“. Einmarschiert sind die Fahnen aus Munderkingen, Emeringen, Emerkingen, Grundsheim, Hausen am Bussen, Lauterach, Obermarchtal, Oberstadion, Rechtenstein, Rottenacker, Untermarchtal, Unterstadion und Unterwachingen, sowie die Fahnen der Musikvereine Obermarchtal, Reutlingendorf, Emerkingen und Rottenacker.

Jede Kapelle spielte rund eine Stunde Blasmusik zum Zuhören und Tanzen. Nach Reutlingendorf setzte Emerkingen fort, gefolgt von der inzwischen eingetroffenen Kapelle aus Unterstadion, die ihren Auftritt mit der „Fuchsgraben Polka“ abschloss. Den Abend schloss die Kapelle aus Rottenacker ab, wo im kommenden Jahr das VG-Treffen stattfinden wird. Dagmar Moll sprang für den verhinderten Dirigenten Benedict Waldmann ein, und freute sich, nach der „Fischerin vom Bodensee“ um Mitternacht ein Ständchen zum 18. Geburtstag einer Obermarchtalerin dirigieren zu können.