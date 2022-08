Gedenkstunde vor dem Soldatenfriedhofkreuz

Das große Soldatenfriedhofkreuz mit dem vergoldenen Christuskorpus ist vor 150 Jahren, am 18. August 1872, von Pfarrer Scheffold aus Obermarchtal an der hiostorischen Stätte des Soldadetenfriedhof in Obermarchtal geweiht worden. Diesem Weihedatum wurde jetzt am Donnerstag, 18. August 2022, eine Gedenkstunde von den Gemeindeverwaltungen aus Obermarchtal und Untermarchtal, einer Fahnenabordnung der Freiwilligen Feuerwehr Obermarchtal sowie einer kleineren Anzahl von Gästen, gewidmet.

Obermarchtals Bürgermeister Martin Krämer begrüßte seinen Untermarchtaler Amtskollegen Bernhard Ritzler, Diakon Johannes Hänn von der Seelsorgeeinheit Marchtal, die Feuerwehrfahnen-Abordnung mit dem stellvertretenden Kommandanten Harri Huber, Bürgermeister a. D. und Ehrenbürger von Obermarchtal, Hermann Branz, sowie einige Gäste am Friedhofskreuz. Krämer dankte den Freunden des Historischen Soldatenfriedhofs für deren Aufmerksamkeit zu diesem Jubiläumsdatum sowie all jenen, die sich sich um die Erhaltung, Pflege und auch immer Zeit nehmen, sich im Gedenken für die an diesem und allen anderen Friedhöfen bestatteten Soldaten zu besinnen. In diesem Sinne der Verbundenheit mit den Toten sei auch diese Feier mit dem äußerlichen Zeichen des 150-jährigen Weihedatum des außergewöhnlich erhabenen Friedhofkreuz gedacht. Die beiden Bürgermeister, Martin Krämer, Obermarchtal, und Bernhard Ritzler, Untermarchtal, legten einen Kranz am Kreuz nieder.

Die Erinnerung und dass nicht vieles der Vergessenheit anheim fällt, wurde von Diakon Johannes Hänn allen Anwesenden ins Gewissen gerufen. Die hier bestatteten Toten haben ihre Pflicht in ihrem Leben bewiesen und dafür soll hier gedenken und inne gehalten werden. Auch an jene wird gedacht, die sich schuldig machen, das Leben von Menschen und ganzer Völker zu verantworten. Ein Zeichen für Frieden und gegen alle Kriege solle auch von heute und von diesem Ort des Soldatenfriedhof in die Welt hinaus gehen.

Vor dem Friedhofkreuz senkte sich die Fahne der Feuerwehr zu Ehren der Toten. Ein stilles Gebet mit aufrichtigem inne halten, beendete die erhebende und feierliche Versammlung im Historischen Soldatenfriedhof.