Die Galerie Petrushof in Obermarchtal schließt. Am Sonntag wird die letzte Ausstellung in den Räumlichkeiten eröffnet. Eigentümerin Maria Faulhammer-Wiedemann sucht aus gesundheitlichen Gründen einen neuen Eigentümer für den Hof.

2001 hat Maria Faulhammer-Wiedemann gemeinsam mit ihrem Ehemann den Petrushof in Obermarchtal gekauft. „Wir haben uns sofort in den Hof verliebt. Es hat mich fasziniert, dass es hier so viele Möglichkeiten gibt, das Leben zu gestalten“, sagt die 64-Jährige. Dennoch muss sie sich jetzt von diesem Anwesen trennen, ihre Gesundheit lässt es nicht mehr zu, Hof und Gebäude zu unterhalten. Das bedeutet auch, dass die Galerie schließen wird.

Erste Ausstellung 2002

Die Idee, diese zu eröffnen, sei entstanden, nachdem sie mit ihrem Mann die große Holzskulptur von Klaus Prior gekauft und im Hof aufgestellt hatte. 2002 fand dann die erste Ausstellung in der Sommergalerie statt, die die Eheleute zuvor entsprechend ausgebaut hatten. Ganz neu war die Idee von Ausstellungen im Petrushof schon damals nicht. „Der Vorbesitzer hatte zuvor auch schon immer am Tag des Denkmals eine Ausstellung organisiert“, berichtet Maria Faulhammer-Wiedemann.

Für die Eheleute war immer klar, dass sie den Petrushof für ein breites Publikum öffnen und den Hof auch für andere zugänglich machen wollen. „Die Begegnungen mit den Künstlern und den kunstinteressierten Besuchern waren immer sehr bereichernd für meinen Mann und mich“, erinnert sich Maria Faulhammer-Wiedemann. Drei bis vier Ausstellungen pro Jahr haben sie hier in Obermarchtal veranstaltet, seit 2005 auch die Scheune zu einem Ausstellungsraum umgebaut war und so ganzjährig Veranstaltungen möglich waren. „Dass ich mal Galeristin sein würde, dass habe ich mir anfangs nicht vorstellen können“, sagt die Petrushof-Besitzerin.

Freundeskreis ist große Stütze

Erst recht nicht mehr, nachdem 2010 ihr Mann verstorben war. „Ich habe kurz überlegt, den Petrushof aufzugeben, aber ich wollte nicht auch noch den Ort verlieren, an dem ich mich so wohlfühle“, sagt Maria Faulhammer-Wiedemann. 2013 gründete sie dann den Freundeskreis Petrushof, mit dessen Unterstützung es ihr auch wieder möglich war, Ausstellungen zu organisieren. „Die Mitglieder waren eine große Unterstützung, ohne sie wäre es nicht gegangen“, gibt sie offen zu.

Noch bis vor zwei Jahren war Maria Faulhammer-Wiedemann hauptberuflich Schulleiterin in Marbach. „Aber aufgrund meiner Krankheit musste ich dann mitten im Schuljahr in den vorzeitigen Ruhestand gehen“, sagt sie. Der Petrushof und die Galerie haben ihr damals sehr geholfen, einen neuen Alltag zu finden. Jetzt lässt es ihr gesundheitlicher Zustand allerdings nicht mehr zu, dass sie den Hof weiterführt. „Ich muss mich jetzt auf meine Gesundheit konzentrieren“, sagt Maria Faulhammer-Wiedemann.

Liebhaber für Petrushof gesucht

Einfach habe sie sich diesen Entschluss nicht gemacht. „Aber ein Mitglied des Freundeskreises hat mal zu mir gesagt: Wenn Besitz Besitz von einem ergreift, muss man sich lösen. Das hat mir zu denken gegeben“, so die Galeristin. Jetzt sucht sie einen neuen Besitzer für den Petrushof. Klar ist für Maria Faulhammer-Wiedemann, es muss ein Liebhaber wie sie und ihr verstorbener Mann sein. Weil sie nur an einen Interessenten verkaufen wird, bei dem sie den denkmalgeschützten Hof in guten Händen weiß, ist auch noch nicht klar, wann sie komplett schließen wird.

„Bis dahin werde ich die Räume vermieten“, kündigt Maria Faulhammer-Wiedemann an. Künstler und Gruppen können diese dann für Ausstellungen und Workshops mieten und auch für Feiern kann der Petrushof gebucht werden.

In der Sommergalerie hat Maria Faulhammer-Wiedemann eine ganz persönliche Installation aufgebaut, sozusagen einen Flohmarkt ihres Lebensabschnitts Petrushof. So langsam beginne sie auszusortieren und was nicht mehr benötigt wird, wird dort zum Kauf angeboten. „Ich freue mich, wenn andere die Sachen noch gebrauchen können.“ Das gehöre für sie zum aktiven Abschiednehmen vom Petrushof.