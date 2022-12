Fürchtet euch nicht, wir verkünden eine große Freude

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In Reutlingendorf fand die Christmette mit Krippenspiel in diesem Jahr wieder in der Scheune statt. Neben zahlreichen Gottesdienstbesuchern waren auch Schafe mit Lämmchen und zwei Kälbchen da. Pfarrer Loi freute sich sichtlich, dass er so viele Familien, Kinder und Gottesdienstbesucher begrüßen durfte.

Nach dem Evangelium kam dann der große Auftritt der über zwanzig Krippenspiel-Mitspieler, die das Krippenspiel mit Nadine Dolpp und Mirjam Nagler vorbereitet hatten. In diesem Jahr erzählten die Engel aus ihrer Sicht, wie sie die frohe Botschaft von der Geburt Jesu verkünden durften. Die vielen kleinen und großen Engel waren ganz aufgeregt, aber auch stolz, dass sie so eine wichtige Aufgabe hatten.

Die Kinder spielten die Geburt Jesu mit großer Begeisterung nach und auch das lebendige Jesuskind Frieda war ganz zufrieden und glücklich in der Krippe zwischen Maria und Josef. Das Strahlen der Hirten, Engel und der Heiligen Familie ging auf die Besucher über und die Botschaft von Weihnachten war für alle greifbar.

In der anschließenden kurzen Predigt erklärte Pfarrer Loi die Bedeutung der roten Christbaumkugeln, die ihre Herkunft vom Apfel im Paradies haben. Durch die Geburt Jesu dürfen wir alle wieder auf das Paradies hoffen.

Musikalisch wurde der Gottesdienst feierlich vom Musikverein Reutlingendorf und Organist Thomas Schwendele umrahmt. Nach dem Gottesdienst luden die Ministranten noch zu Punsch, Glühwein und ein bisschen Verweilen ein. Die Kinder nutzten diese Zeit und besuchten ausgiebig die Schafe und Lämmchen.