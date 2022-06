Fronleichnam 2022 in Obermarchtal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger coronabedingter Abstinenz fand dieses Jahr in Obermarchtal wieder ein „normales“ Fronleichnamsfest statt. Schon die Tage vorher war die Vorfreude im ganzen Ort spürbar, als schon Blumen gesammelt wurden, um die ersten Blumenteppiche zu legen. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle, die einen schönen Blumenteppich gelegt haben. Auf diese Freude, die viele verspürten, ging Pfarrer Loi auch in seiner Predigt ein. Nach dem Festgottesdienst, der vom Kirchenchor Obermarchtal musikalisch umrahmt wurde, ging die Prozession los, die über vier Altäre in Obermarchtal ging. Begleitet wurde die Prozession vom Musikverein Obermarchtal, der Feuerwehr Obermarchtal, den Erstkommunionkinder, den Gemeinderäten und Kirchengemeinderäten, Bürgermeister Krämer und Bürgermeisterin Wurm sowie diversen Vereinen mit Fahnenabordnungen und der Bevölkerung von Obermarchtal. Im Anschluss an die Prozession zogen alle wieder ins Münster Obermarchtal, um mit dem „Großen Gott wir loben dich“, das von der Musikkapelle Obermarchtal begleitet wurde, Gott für einen gelungenen Herrgottstag zu danken. Nach dem Abschluss in der Kirche fand noch auf der Klosteranlage der Frühschoppen statt.