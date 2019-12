„Frohsinn“ beim Weihnachtskonzert

Mehr als hundert Besucher konnte Andreas Laut vom Reutlingendorfer Musikverein „Frohsinn“ am Sonntagabend in der St. Sixtus-Kirche zum Weihnachtskonzert begrüßen. Laut betonte, dass der Dirigentenstab des Musikvereins im Oktober von Bernd Ebe an Robert Rewitz übergangen sei und erklärte, dass die rund 50 Reutlingendorfer Musikerinnen und Musiker deshalb im November ihr sonst übliches Jahreskonzert nicht gegeben haben. „Deshalb hat unser neuer Dirigent für das Weihnachtskonzert am vierten Advent ein interessantes Programm mit anspruchsvollen Stücken zusammengestellt“, sagte der Vorsitzende des Musikvereins „Frohsinn“. Mit „Viva pro Musica – Ein Leben für die Musik“ aus der Feder des zeitgenössischen Komponisten Thiemo Kraas eröffnete das Orchester den Melodienreigen zum Weihnachtskonzert. In der anschließenden Adventsfantasie „Mentis – Besinnung“ verarbeitet Thiemo Kraas die Adventslieder „Maria durch ein Dornwald ging“ und „Macht hoch die Tür“ zu einem vorweihnachtlichen Melodienreigen. Nach dem Konzertwerk „Afterlife“ des New Yorkers Rossano Galante wechselte Dirigent Robert Rewitz und das Reutlingendorfer Orchester zu barocken Melodien und ließ „Pachelbel’s Canon in D“ hören.

Zwischendurch erzählte Andrea Fischer, Vorsitzende der Obermarchtaler Landfrauen, den Konzertbesuchern eine „nie aufgeschriebene Weihnachtsgeschichte“, in der nach dem drei Königen, drei weitere merkwürdige Typen zur Krippe kommen: Ein Clown, eine Gestalt mit hektischem Blick und eine mit vernarbtem, verletztem Gesicht. „Ich bin die Lebensfreude“, sagte der Clown, „ich bin da, weil die Menschen nichts mehr zu lachen haben“. „Ich bin die Zeit“, sagte der Hektiker und betonte, dass es keine Zeit für die Menschen mehr gebe. „Und ich bin die Liebe“, erklärte der Dritte, „ich bin hier weil mich die Welt mit Füßen tritt“. Weil das Kind den Menschen seine Zeit, seine Liebe und neue Lebensfreude schenkt, stehe die Welt auch weiterhin unter einem guten Stern, war das Fazit der „außergewöhnlichen Weihnachtsgeschichte“.

Passend dazu spielte der Musikverein „Frohsinn“ „Towards a new Horizon – Auf zu neuen Horizonten“, arrangiert von Steven Reineke. Johann Sebastian Bach schrieb das Stück „Jesus bleibt meine Freude“, das Alfred Reed für Blasorchester arrangiert hat. Mit „Nora“ beschreibt der Österreicher Thomas Asanger das Leben seiner Katze und mit „Amen“, einem feierlichen Werk von Pavel Stanek ging das Weihnachtskonzert in der Kirche von Reutlingendorf zu Ende. Anschließend lud der gastgebende Musikverein sein Publikum zur „traditionellen und jährlichen Dorf-Weihnacht“ ins Musikerheim ein.