Friedhofskonzept in Obermarchtal nimmt Gestalt an

Mehr als 35 interessierte Obermarchtaler haben sich am Donnerstag mit Bügermeister Martin Krämer, Landschaftsarchitekt Manfred Rauh und dem Freiburger Friedhofsexperten Stefan Lubowitzki zu einem Workshop in der Aula der Turn- und Festhalle getroffen.

Weil er von Bürgern bereits mehrfach auf „das Thema Friedhof“ angesprochen worden sei, so Bürgermeister Krämer, hätten die Bürger während des „Strategietags“ die Möglichkeit ihre Vorstellungen und Wünsche einzubringen. „Schließlich ist der Friedhof eine Art Visitenkarte der Gemeinde“, so Martin Krämer.

Experten mit dabei

Alle Anregungen der Obermarchtaler werden von Landschaftsarchitekt Rauh und Experte Lubowitzki in ein „Obermarchtaler Friedhofskonzept“ eingearbeitet. „Dieses Konzept wird modular aufgebaut sein, so dass der Friedhof schrittweise und bedarfsgerecht umgestaltet werden kann“, erklärte Stefan Lubowitzki. Unter dem Titel „Friedhof 2050“ werde die Gemeinde nach und nach eine „echt coole Friedhofsanlage bekommen“, so der Friedhofsexperte.

Der Zeithorizont 2050 zeige, dass langfristig geplant werde, sagte der Bürgermeister. „Was schnell zu erledigen ist, werden wir tun. Wir müssen aber haushalten und können nur das Finanzierbare umsetzen“, so Martin Krämer. Der Bürgermeister rechnet damit, dass das Friedhofskonzept noch in diesem Jahr von den Experten erstellt wird und im kommenden Jahr den Obermarchtaler Bürgern vorgestellt werden kann.

Bei der Beschreibung des momentanen Zustands des Obermarchtaler Friedhofs betonten die Experten, dass die Fläche für eine zeitgemäße Gestaltung „mehr als ausreiche“. „Dabei müssen wir weg vom uniformen Schachbrettmuster der Gräber hin zu variablen Formen“, sagt Lubowitzki. Auf die Frage nach den „Liegezeiten der Bestatteten“ sagte der Friedhofsexperte: „Obermarchtal wird von uns digitale Grabablaufpläne erhalten“.

Drei Themenbereiche

In „drei große Themenbereiche“, so die Experten, können die Anregungen der Obermarchtaler zum „Friedhofskonzept 2050“ eingeteilt werden: „Alternative Bestattungsformen“, „parkähnliche Gestaltung des Friedhofs“ und „Umgestaltung des Bereichs bei der Aussegnungshalle“. Die Obermarchtaler wollen nicht nur Felder für Urnengräber, sondern künftig auch anonyme Bestattungen etwa mit Baumgräbern oder Rasengräbern anbieten. Auch eine Urnenwand entlang der Friedhofsmauer wurde genannt.

Und Experte Lubowitzki ergänzte: „Auch wenn es sich momentan und auf dem Land noch komisch anhört, wir müssen langfristig auch an Gräber für Haustiere denken“. Zur Gestaltung des Friedhofs wurden gepflasterte Wege, Sitzbänke und Schattenplätze gefordert. Auch die Gestaltung mit einem Teich oder Brunnen würde einigen Obermarchtalern gefallen.

Der Bereich um die Aussegnungshalle müsse barrierefrei werden und besser beleuchtet sein, forderten die Bürger. Ein zusätzlicher Eingang, mehr Parkplätze, mobile Sitzgelegenheiten, ein Grablicht-Automat und mehr Bäume waren weitere Forderungen der Obermarchtaler, die am Donnerstag von den Experten mitgenommen wurden. „Es ist toll, dass sie alle so aktiv am Obermarchtaler Friedhof der Zukunft mitgearbeitet haben“, lobte Bürgermeister Krämer am Schluss des rund vierstündigen Workshops und kündigte an: „Wir werden das aus ihren Anregungen erstellte Friedhofskonzept 2050 der Bevölkerung ausführlich vorstellen“.