Franz-von-Sales-Mädchenrealschule auf großer Fahrt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem Corona über 2 Jahre lang alle mehrtägigen Exkursionen im Schwerpunktbereich der Franz-von-Sales-Realschule vereitelt hat, zog es die Musikerinnen, die Künstlerinnen und die Sportlerinnen endlich wieder nach draußen.

Sandra Spinnler und Uli Kruspel organisierten für die Klasse 8 des Schwerpunkts Musik eine dreitägige Hamburgfahrt. Dank der finanziellen Unterstützung des Schulvereins konnten auch zwei ukrainische Gastschülerinnen an der außerunterrichtlichen Veranstaltung teilnehmen. Erster Höhepunkt war der Besuch eines Sinfoniekonzertes in der Elbphilharmonie. Schon das Gebäude an sich mit dem riesigen Konzertsaal war für die Mädchen zutiefst beeindruckend. Getoppt wurde diese Erfahrung dann noch vom atemberaubenden Klangerlebnis des Sinfonieorchesters. Nach einem Besuch im Miniaturwunderland und einer Hafenrundfahrt folgte der zweite musikalische Höhepunkt. Das Musical „Wicked“ im Stage Theater Neue Flora wurde für alle Teilnehmerinnen zum Augen- und Ohrenschmaus.

Zur selben Zeit waren auch die Künstlerinnen der Schwerpunktklasse 8 mit ihren Lehrerinnen Ursula Knehr, Florina Teufel und Simone Gülich unterwegs. Ihre zweitägige Unternehmung führte sie zunächst nach Lindau. Dort besuchten die Schülerinnen die Ausstellung „Mythos Natur“. Zu bewundern gab es von der Natur inspirierte Werke von Monet bis Warhol. Am zweiten Tag stand ein kunsthistorisches Programm in Überlingen auf dem Tagesplan. Natürlich blieb auch noch Zeit für eigenständige Erkundungen in kleinen Gruppen.

Gleich 138 Schülerinnen der Klassen 5 bis 8 des Schwerpunkts Sport machten sich auf den Weg in die Inliner Arena nach Geisingen. Begleitet wurde die Truppe von Regina Klug, Katja Schaude, Anna Grab und Benjamin Schweiger. Unter der Anleitung von acht Profitrainern, darunter ein Schweizer Olympiateilnehmer, absolvierten die Sportlerinnen ein spezielles Techniktraining, dem die Arbeit an verschiedenen Stationen folgte. Emotionaler Höhepunkt war ein abschließendes Hockeyspiel.

Dank der Schwerpunkte, die die Mädchen in Obermarchtal wählen können, kehrte eine lang vermisste Begeisterung in die Gesichter der Schülerinnen zurück. Alle waren selig, dass es endlich wieder Angebote außerhalb der Klassenzimmer gibt.