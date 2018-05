Französische Schüler zu Gast an der Mädchenrealschule

Eine erlebnisreiche Woche haben 24 Schüler aus dem Collège Marc Bloch bei ihren Austauschpartnerinnen der Franz-von-Sales-Realschule Obermarchtal verbracht.

Nach zwölfstündiger Fahrt waren die französischen Gäste aus dem nordöstlich von Limoges gelegenen Bonnat in Obermarchtal angekommen. Nach einem Tag in den Gastfamilien wurden sie und ihre begleitenden Lehrer Sylvie Chauvet, Sabine Flamein und Sylvain Bouard herzlich von Schulleiterin Simone Mühlberger willkommen geheißen. Anschließend durften sie das Marie-Antoinette-Zimmer und den Spiegelsaal bewundern, zwei wahre „Schmuckstücke“ der Klosteranlage.

Mit großer Freude empfing Bürgermeister Anton Buck die Gäste im Museum Marchtal. Aufmerksam folgten die Schüler seinen Ausführungen über die Gemeinde Obermarchtal und vor allem über die letzte französische Königin Marie Antoinette, die im Alter von knapp 15 Jahren auf ihrem Brautzug von Wien nach Versailles in Obermarchtal Station machte und im Rektorat der heutigen Realschule eine Nacht verbrachte. Das Brautkleid, das sie als Dank dafür nach Obermarchtal schickte, wurde in zwei Priestergewänder umgearbeitet, die die französischen Gäste im ersten Stock des Museums bewundern durften.

Im Anschluss stand eine Dorfrallye in Obermarchtal auf dem Programm, bevor der französische Musiklehrer Sylvain Bouard die Orgel im Münster zuerst erklärte und sie dann im Rahmen eines kleinen Konzertes wunderbar zum Klingen brachte. Am Nachmittag hatten die französischen Gäste, ihre deutschen Austauschpartnerinnen und auch die Französischschüler der Ehinger Jungenrealschule die Möglichkeit, sich bei verschiedenen interaktiven Spielen näher kennenzulernen.

Beim gemeinsamen Bowling wurden in den deutsch-französischen Teams viele Pins umgeworfen. Dann bestiegen die Gäste und die Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 und 9, die Französisch als Wahlpflichtfach gewählt haben, noch den Bussen und sangen in der Bussenkirche einige Lieder. Der Ausflug nach München war für alle ein besonderes Erlebnis. Am Freitagmorgen stand dann Unterricht mit den deutschen Schülerinnen auf dem Programm.

Der Höhe- und gleichzeitig auch der Schlusspunkt des Aufenthalts war der bunte Abend. Die Klasse 8b mit ihrem Klassenlehrer Joachim Jäggle hatte ihn im Rahmen des Projekts „Wirtschaft-Verwalten-Recht“ vorbereitet. Auf dem kurzweiligen durch eine Schülerin in deutscher und französischer Sprache moderierten Programm standen zwei Lieder der Klassenband der 8b unter der Leitung von Musiklehrer Ulrich Kruspel, die Siegerehrung der Dorfrallye und das brandaktuelle Lied „C’est la vie“, gesungen von den Französischschülerinnen der Klassen 8 und 9. Die französischen Gäste brachten einige Instrumentalstücke und zwei Lieder zu Gehör, darunter das deutsche Lied „Lebe deine Träume“.