Frühlingsausstellung in Gärtnerei

Bei sonnigem und warmem Wetter sind am Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr mehr als 1000 Interessenten auf das Gelände der Gärtnerei Schänzle in Obermarchtal gekommen. Neben einer äußerst reichhaltigen Pflanzenwelt waren auch Kunstwerke der Ehinger Malerin Thea Ruf-Schleker zu bewundern. Das Motto des Tages hieß „Hungrig nach Geschichten und Kräutern“.

Gärtnermeister Anton Schänzle hat den elterlichen Gärtnereibetrieb sukzessive um die Abteilung Heilpflanzen erweitert. Eines seiner acht Gewächshäuser und ein großer Anteil der Freifläche werden zum Anbau von Heilpflanzen genutzt, die vornehmlich direkt zur Herstellung homöopathischer Präparate direkt an die Pharmaindustrie geliefert werden. „Manche Kunden holen sich Heilpflanzen aber auch direkt vom Acker“, weiß Schänzle zu berichten. Am Tag der offenen Tür galt das Hauptaugenmerk der meisten Besucher aber mehr der blühenden Pflanzenwelt. „Wir haben insbesondere Blumen für Beet und Balkon, und legen dabei auch Wert auf ein spezielles Angebot, etwas Besonderes, das man anderswo nicht bekommt“, so Schänzle. Seine Gärtnerei, in der drei Mitarbeiter und saisonale Hilfskräfte beschäftigt sind, weist eine Fläche von einem Hektar auf, 3500 Quadratmeter sind unter Glas.

Seit bald 25 Jahren gibt es die Frühlingsausstellung, bei der die Besucher etwas fürs Äuglein geboten bekommen. Wer möchte, kann sich bei Kaffee und Kuchen stärken und relaxen. Neben Klassikern wie Duftgeranien oder anderen Blumen waren auch viele Küchenkräuter zu bestaunen, wie Hirschhornwegerich, Baumspinat, Blutampfer, Waldmeister, Salbei, zehn verschiedene Sorten an Basilikum oder Zimtpfeffer, den man insbesondere im Gourmet-Restaurant bei der Zubereitung von Lammrücken verwendet. Neben Heilpflanzen, Kräutern und allen erdenklichen blühenden Pflanzen bietet die Gärtnerei in der Saison auch ökologisch angebaute Tomaten und Gurken an sowie ganzjährig eine Vielzahl ackerfrischer Salate. Neben den Wochenmärkten in Ehingen und Laupheim besucht Anton Schänzle mit seinem Stand auch spezielle Märkte wie in Wolfegg, Lindau, Freising oder Fürstenfeldbruck.

Nicht nur aus Obermarchtal, sondern auch aus den umliegenden Landkreisen kamen offensichtlich die Besucher, um einen gemütlichen Gang durch Freianlagen und Gewächshäuser zu unternehmen. Die Kunstausstellung der Malerin Thea Ruf-Schleker fand in Zusammenarbeit mit der Galerie im Petrushof statt. Das jüngste Projekt des ökologisch engagierten Gärtners ist die Lieferung der sieben Biosphärenkräuter für eine Limonade, die in Ehingen in den Geschmacksrichtungen „Apfel-Birne“ und „Johannisbeere-Himbeere“ als „Lymo“ hergestellt wird. Sie enthält wenig Zucker, und wird idealerweise eiskalt serviert. Melisse, Salbei, Kamille, Gänseblümchen, Lavendel, Brennnessel und Thymian vom Südrand des Biosphärengebiets Schwäbische Alb kommen aus der Obermarchtaler Gärtnerei, und machen das Trinken der „Lymo“ zu einem besonderen Genuss.