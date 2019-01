Firma Puren will großzügig erweitern

Bürgermeister Martin Krämers erste Bürgerfrageviertelstunde und der Bebauungsplan „Innere Bergäcker Süd“ zur Erweiterung der örtlichen Firma „Puren“ sind die Tagesordnungspunkte der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend in Obermarchtal gewesen.

Und die Bürger scheinen nicht unzufrieden zu sein, zwar kamen acht Zuhörer zur Sitzung der Räte, aber nur einer hatte eine Frage. Stefan Beck aus Datthausen wollte wissen, ob eine Unterführung oder eine andere Querungshilfe an der B 311 beim Obermarchtaler Teilort möglich sei. Vom erhöhten Verkehrsaufkommen auf der Bundesstraße seien vor allem Landwirte, aber auch Datthauser Bürger und Radfahrer auf dem Donauradweg betroffen, wenn sie die B 311 überqueren wollen. Zu diesem Thema sei bereits vor zehn Jahren eine Planung erstellt worden und die Querungsfrage sei vor Kurzem bereits an ihn herangetragen worden, sagte Bürgermeister Krämer. Weil die bestehende Planung überarbeitet werden müsse, sei im Februar ein Treffen der Verantwortlichen vorgesehen, bei dem versucht werde, neue und aktuelle Planansätze zu finden, betonte der Schultes.

An die Grenzen gekommen

Die Firma Puren will ihr Werk in Obermarchtal erweitern. Dazu hat das Unternehmen bereits Grundstücke südlich und östlich der bestehenden Puren-Gebäude gekauft. Puren-Geschäftsführer Andreas Huther erklärte den Räten, dass das Obermarchtaler Werk „an seinen Kapazitätsgrenzen angekommen“ sei und sich die Unternehmensleitung für den „Standort Obermarchtal“ entschieden habe. „Wir haben hier vor Ort hochqualifizierte Mitarbeiter und wollen großzügig erweitern“, sagte Huther und betonte, dass durch die Erweiterung des Werks zusätzlich 35 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Das Plangebiet des zur Puren-Erweiterung nötigen Bebauungsplans liege im Süden des bestehenden Werks, werde im Westen durch die Reutlingendorfer Straße und im Süden durch die geplante Trasse der künftigen Ortsumfahrung von Obermarchtal begrenzt, erklärte Städteplaner Clemens Künster. „Die Erschließung der 2,35 Hektar großen Fläche erfolgt über die bestehende Werkszufahrt“, so der Planer.

Parkplätze werden geschaffen

Der Bebauungsplan „Innere Bergäcker Süd“ wird ein „Gewerbegebiet“ ausweisen und seine Vorgaben am bestehenden Plan „Bergäcker“ orientieren. Ein Umweltbericht sei angefertigt, die Abstandsfläche der künftigen Gebäude zur geplanten Trasse der Ortsumgehung werde zum ökologischen Ausgleich genutzt. „Um weitere Ausgleichmaßnahmen wird sich die Firma Puren kümmern“, so Künster. Gemeinderat Lothar Gaupp wollte wissen, wo Lastwagen über Nacht parken können. „Wir werden im Zugangsbereich, außerhalb des Werktors, aber auf Puren-Fläche, entsprechende Parkplätze ausweisen“, sagte Geschäftsführer Andreas Huther.

Ob mit zusätzlichem Lärm, etwa durch Absauganlagen, zu rechnen sei, fragte Hans-Peter Schleicher. Durch die neuen Baukörper entstehe „quasi eine Lärmschutzwand“, betonte der Puren-Geschäftsführer. Und Städteplaner Künster ergänzte: „Im Zuge des Bebauungsplan-Verfahrens werden sich die zuständigen Behörden als Träger öffentlicher Belange zu den Emissionen äußern.“

Einstimmig fassten die Obermarchtaler Gemeinderäte den so genannten „Aufstellungsbeschluss“ und brachten damit den zur Puren-Erweiterung nötigen Bebauungsplan auf den Weg. „Es ist sehr erfreulich, dass die Firma in unserer Gemeinde investiert und weitere Arbeitsplätze schafft“, so Krämer.