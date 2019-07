Feuerwehrfest in Reutlingendorf: Besucher kegeln, kicken und fahren mit dem Spielmobil

Das Feuerwehrfest am Sonntag erfreute sich guten Zulaufs, trotz anfänglichen Regens. Frühschoppen und Mittagessen waren gut besucht, 250 Gäste konnten zum Mittagessen begrüßt werden. Am Nachmittag erfreuten Kaffee und Kuchen die Besucher, aber insbesondere viele angebotene Spiele für Kinder sorgten für regen Festbetrieb. Besonders beliebt waren mehrere Ausfahrten nach Dietelhofen mit dem feuerroten Spielmobil.

250 Gäste mit dabei

Kommandant Frank Ried zeigte sich über den Verlauf des Mittagessens zufrieden, hatten doch 250 Gäste sich für Schweinebraten mit Kartoffelsalat, Maultaschen mit Kartoffelsalat und grünem Salat oder Schnitzel mit Pommes im Festzelt beim Feuerwehrhaus entschieden.

Besonderer Höhepunkt war das angerückte feuerrote Spielmobil vom Kreisjugendring, ein Opel Blitz, der vor Jahrzehnten bei der Feuerwehr Westerstetten im Einsatz war. Mehrere Fahrten mit dem betagten Gefährt nach Dietelhofen haben viele Kinder begeistert. Bis zu 80 Stundenkilometer schaffte der röhrende Motor. Besonders sportlich waren Kurven und Schlaglöcher, was regelmäßig zum Fahrspaß passendem Geschrei führte. Die optionale Servolenkung hatte der Gemeinderat einst wohl aus Kostengründen abgelehnt.

Freiluftkegelbahn als Höhepunkt

Bobby-Cars und andere Gefährte hielten die Kinder ebenfalls auf der Strecke, und das Kinderschminken brachte viele fantasiereiche Ergebnisse hervor. Die Frauen und Partnerinnen der Feuerwehrmänner haben das Essen in Eigenregie hergerichtet, lediglich das Fleisch stammte vom Caterer. Sie führten auch Spiele durch wie den Feuerwehrlauf, einem, Hammellauf nicht unähnlich, bei dem sich die Kinder kleine Preise aussuchen durften. Es sah so belebt aus, als seien mindestens alle Kinder aus dem Dorf anwesend, und keines hatte sich gelangweilt. Das Torwandschießen war trickreich, beliebt war die erstmals aufgebaute Freiluftkegelbahn, die anfangs im doppelten Sinne im Wasser stand, einerseits mit dem Laser vermessen, andererseits vom Regen getroffen. Jedoch konnte sie schon vor 15 Uhr in Betrieb genommen und recht lange noch genutzt werden.

Vor dem Zelteingang sorgten mehrere Schirme für Schutz vor dem Regen, der am Nachmittag nachließ. Im Zelt war ein Schätzspiel aufgebaut, ein Maurerkübel mit einer Vielzahl von Steinen, deren exakte Anzahl es zu erraten galt. Die Reutlingendorfer Gewebebetriebe hatten Preise gespendet. Hinzu kam ein 20-Liter-Fass Bier. Verteilt wurden die Preise gegen 19 Uhr. Wer nicht anwesend war, bekommt seine Sachen von Kommandant Frank Ried zeitnah persönlich zugestellt. So hat sich ein Fest in bester Atmosphäre entwickelt, und die gediegenen Temperaturen waren eine willkommene Abwechslung zur Hitze der Vortage.