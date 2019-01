Feuerwehr und Musikverein in einem Haus: Das führt zu Problemen

Vor allem in das Feuerwehrgerätehaus und ein neues Feuerwehrfahrzeug muss die Gemeinde Obermarchtal in den kommenden Jahren investieren. Das sind die Ergebnisse des Feuerwehrbedarfsplans, den Fachmann Ralf-Jörg Hohloch am Dienstag während der Gemeinderatssitzung vorgestellt hat. Einstimmig hat das Gremium dem Plan zugestimmt, der zur Orientierung dient.

Die Feuerwehr Obermarchtal und die Abteilung in Reutlingendorf sind gut aufgestellt, erklärte Ralf-Jörg Hohloch, Branddirektor der Feuerwehr Freiburg. Dennoch gäbe es an einigen Stellen Nachbesserungsbedarf, um die Schlagkraft der Wehr zu erhalten und noch besser an die Begebenheiten vor Ort anzupassen. Einer der wichtigsten Ansatzpunkte sei das Obermarchtaler Feuerwehrhaus. Während das im Teilort Reutlingendorf so erhalten werden könne, seien an dem in der Hauptgemeinde dringend bauliche Veränderungen notwendig.

Kollisionen vermeiden

Denn in dem Gebäude hat neben der Feuerwehr auch der Musikverein sein Domizil. „Im Einsatzfall kann es hier zu Kollisionen kommen, das muss dringend vermieden werden“, so Hohloch. Zum einen, um Unfälle zu vermeiden und zum anderen, um den reibungslosen Einsatz zu garantieren. Außerdem haben so auch Nicht-Feuerwehrmitglieder Zugang zur Feuerwehrhalle.

Hohloch, der überrascht war, dass der Bau so genehmigt und bezuschusst wurde, empfahl, einen Anbau im hinteren Bereich des Feuerwehrhauses. Hier könnte ein Zugang vom Parkplatz für die Wehrmitglieder geschaffen werden, der dann in einen Umkleidebereich führen würde, der für Männer und Frauen getrennt wäre. In diesem Anbau könnte zudem ein Raum für eine Jugendfeuerwehr eingerichtet werden.

Denn der Fachmann legte der Obermarchtaler Wehr ebenso nah, die Nachwuchsarbeit auszubauen. So habe Hohlochs Analyse für den Feuerwehrbedarfsplan gezeigt, dass in den kommenden Jahren einige Aktive altersbedingt aus der Wehr ausscheiden werden. „Um auch künftig die Tagesverfügbarkeit sicherstellen zu können, braucht es Nachwuchs, der über eine Jugendwehr gewonnen werden kann“, so der Feuerwehrexperte.

Schon jetzt solle die Ausbildung der aktiven Kameraden weiter vorangetrieben werden. Um beispielsweise auch tagsüber genügend Atemschutzträger zur Verfügung zu haben, sollten weitere Kameraden die Ausbildung absolvieren.

Besondere Anforderungen beim Kloster

Eine Besonderheit Obermarchtals sei die historische Klosteranlage, die entsprechende Anforderungen an die örtliche Feuerwehr stelle. Klar sei, dass bei Einsätzen in der Anlage stets die Drehleiter aus Munderkingen mit alarmiert werden müsse und sogar die Kameraden aus Ehingen angefordert werden müssten. Für die Klosteranlage gibt es ein Brandschutzkonzept, das unter anderem eine Zusatzversorgung mit Löschwasser aus der nahegelegenen Donau vorschreibt, weil die Löschwasserversorgung ohne diese Leitung nicht ausreichend sei.

Knackpunkt bei der Zufahrt zur Klosteranlage sei der Mühlweg. „Hier kommt man nicht mit einem normalen Löschfahrzeug durch, die Zufahrt ist zu schmal“, so Ralf-Jörg Hohloch. Er schlug der Gemeinde vor, möglichst zeitnah einen Anhänger mit einer Tragkraftspritze für diese Zufahrt zu beschaffen. Dieser könnte mit dem Mannschaftstransportwagen vor Ort geschafft werden. Der vorhandene MTW sei allerdings in die Jahre gekommen und sollte etwa 2022 ausgetauscht werden, so der Fachmann.

Eine Ersatzbeschaffung werde auch für das Löschfahrzeug 8 der Feuerwehr fällig. So schnell wie möglich solle sich die Gemeinde hier um ein sogenanntes Mittleres Löschfahrzeug und entsprechende Zuschüsse bemühen. Rund 250 000 Euro wird die Anschaffung kosten. Obermarchtal könne dafür mit einer Fachförderung in Höhe von 66 000 Euro rechnen.

Ein Zukunftsprojekt für die Gemeinde soll die Wasserrettung sein, empfahl Hohloch. Die Donau fließe durch Obermarchtal. Viele Paddler und gelegentlich auch Bader seien hier unterwegs. „Langfristig sollten Sie über ein Rettungsboot und eine entsprechende Ausbildung für die Kameraden nachdenken.“

