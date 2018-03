Feuerwehr Obermarchtal rückt 2017 neun Mal aus

Die Feuerwehr Obermarchtal hat am Samstag in der Florianstube ihre diesjährige Abteilungshauptversammlung über die Bühne gebracht. Dabei wurden Kameraden befördert und auf das zurückliegende Jahr geschaut.

Drei Beförderungen wurden vorgenommen. Der anwesende Markus Wiedemann wurde zum Hauptfeuerwehrmann befördert, die nicht anwesenden Markus Siegle und Robin Traub zum Feuerwehrmann. Im Rahmen inoffizieller Ehrungen wurden Wolfgang Buck für 35 Jahre und Max Stöhr für 30 Jahre aktiven Dienst bei der Feuerwehr mit einem Geschenkkorb geehrt. Markus Schleicher wechselt in die Altersabteilung. 1983 ist er eingetreten, ist Maschinist und Atemschutzträger und lebende Legende am Grill. In geselliger Runde ging denn auch die Versammlung zu Ende.

34 Männer und eine Frau in der Feuerwehr Obermarchtal sind aktiv engagiert. Anwesend waren auch Vertreter der Altersabteilung und der Jugendfeuerwehr sowie vom Fanfarenzug, außerdem der stellvertretende Gesamtkommandant Frank Ried, Kommandant der Feuerwehr Reutlingendorf. Im Rahmen der Berichte von Gesamtkommandant Martin Munding und Harri Huber, Vize-Kommandant in Obermarchtal, war neben dem Durchschnittsalter der aktiven Feuerwehrleute von 38 Jahren auch einiges über den Verlauf des Jahres 2017 zu erfahren.

Die Feuerwehr freut sich über zwei Neuzugänge bei den Aktiven. Demgegenüber stand der Wechsel von Norbert Munding nach 41 aktiven Jahren in die Altersabteilung, was mit 65 Jahren automatisch geschieht. In der Altersabteilung sind nach Angaben des Leiters der Altersabteilung, Hans Gröber, derzeit 16 Kameraden.

Die Kommandanten lobten die Bereitschaft der Feuerwehrleute, ihre Freizeit für Aus- und Weiterbildung geopfert zu haben, und zu jeder Tages- und Nachtzeit zum Einsatz bereit zu sein. Erfreulich sei der Rückgang der Einsätze von 16 im Jahr 2016 auf neun im Jahr 2017. Die Kameraden rückten zu zwei Bränden in Reutlingendorf und einem in Lauterach aus. Aber es gab auch weniger dramatische Einsätze wie eine Ölspur oder drei technische Hilfen und ein Unwettereinsatz. Ein Motorradbrand zwischen Ober- und Untermarchtal habe gezeigt, wie wichtig die Teilnahme ihrer Mitglieder an Führerschein- und anderen Lehrgängen sei.

2017 ist zudem die Feuerwehrsatzung überarbeitet worden, um mit dem Feuerwehrgesetz wieder konform zu sein. Insoweit sei, so die Kommandanten, die Anzahl der Ausschussmitglieder von sieben auf neun zu erhöhen, verbunden mit einer Aktualisierung der Satzung. Raphael Siegle und Markus Wiedemann wurden auf Vorschlag von Kommandant Martin Munding von der Versammlung einstimmig dazu bestimmt, in den Ausschuss aufzurücken. Auf mehrfachen Wunsch wird eine aktive Reserve gebildet. Ab dem 55. Lebensjahr können Kameraden dann auf Antrag beim Kommandanten diesen Status erlangen, da erst ab dem 65. Lebensjahr der Eintritt in die Altersabteilung erfolgt.

Neben den Einsätzen gab es auch gesellige Veranstaltungen wie das Maibaumstellen, eine Winterwanderung, die Verkehrsregelung beim Marchtal Bike Marathon oder das Antreten bei Festen oder kirchlichen Anlässen, wie der Investitur von Pfarrer Gianfranco Loi. Das wichtigste Ereignis im Jahr 2017 war die Ausrichtung des fünften Landes-Feuerwehr-Oldtimertreffens, das mit dem 140-jährigen Bestehen der Obermarchtaler Feuerwehr zusammentraf. In seinem Kassenbericht wies Max Stöhr darauf hin, dass hierdurch die Ausgaben deutlich gestiegen seien. Bürgermeister Anton Buck sagte: „Das Landes-Oldtimertreffen strahlte weit über die Gemeinde hinaus.“ Gefreut hat man sich auch über die neue einheitliche Uniform. Für das Jahr 2018 steht nun die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans an. Um in den kommenden Jahren den Ausbildungsstand weiter ausbauen zu können, wird das Leistungsabzeichen in Bronze angestrebt, eine Gruppe ist zum Silbernen Leistungsabzeichen angemeldet.

Für die Jugendabteilung berichtete Jugendleiterin Annika Buck, dass von neun Mitgliedern zu Beginn des Jahrs 2017 mit Andreas Stöhr inzwischen eines in die aktive Wehr aufgerückt ist, und drei ausgeschieden sind, weshalb derzeit nur noch fünf Jugendliche zu den Proben kommen, was sehr gerne stärker belebt werden dürfe. Wesentlich mehr Aktive kann der Fanfarenzug aufweisen, die Abteilungsleiterin des Fanfarenzugs Anke Schnitzer nannte 62 aktive Spieler, davon 26 Frauen. Ausbildung und Auftritte auch außerhalb wie in Unteruhldingen oder im Elsaß gehörten 2017 dazu.