Fast 600 Starter bei Marchtaler Jubiläums-Bike-Marathon

Strahlender Sonnenschein hat die Starter bei der Jubiläumsauflage des Marchtal-Bike-Marathon begleitet. Auch bei der zehnten Austragung des Mountainbike-Rennens ging es auf den unveränderten Rennstrecken heiß zur Sache. Insgesamt waren diesmal 573 Teilnehmer am Start. Auf der Langdistanz war Fabian Ziegler (Team Expoline-Radhaus Winterlingen) der Schnellste. Auf der Mitteldistanz setzte sich Noah Laschewski (RSC Auto Brosch Kempten) durch und auf der Kurzdistanz sicherte sich Max Engel (Team Trailsurfers Racingteam) den Sieg.

Auf der Langdistanz mit 163 Teilnehmern wurde auf der 76 Kilometer langen Strecke (mit 1250 Höhenmetern) zunächst die Südschleife durchfahren und danach zweimal die Nordschleife. Die 294 angemeldeten Biker der Mittelstrecke passierten je einmal die Süd- und Nordschleife, was einer Strecke von 54 Kilometern (mit 830 Höhenmetern) entsprach. Auf 19 Kilometern (190 Höhenmeter) lieferten sich die 116 Teilnehmer der Kurzdistanz (Südschleife) heiße Duelle und erfreuten sich an der Strecke, die rund um Obermarchtal führt.

Da dieses Großevent nicht mehr alleine von der Sportvereinigung Obermarchtal zu stemmen ist, gab es, wie bereits in den Jahren zuvor, zahlreiche Helfer der anderen Dorfvereine, um den Radsportlern wieder eine perfekt organisierte Veranstaltung zu bieten.

Eine Bikerin der ersten Stunde des Marchtal-Bike-Marathons ist Gabi Stanger (Dettingen Erms). Sie ging mit der Startnummer elf ins Langdistanzrennen und beendete es in der Zeit von 2:54:19 Stunden als Erste des Teams Centurion Vaude – in der Gesamtwertung bedeutete dies den 40. Rang.

Bei den Männern setzte sich Fabian Ziegler vom Team Expoline-Radhaus Winterlingen in der Zeit von 2:29:36 Stunden durch. Auf der Mitteldistanz war der strahlende Sieger Noah Laschewski vom Team RSC Auto Brosch Kempten in der Zeit von 1:48:21. Siegerin wurde Julia Holder in 2:09:26 Stunden und belegte somit den 67. Platz im Gesamtranking – sie fuhr für das Team Persis Racing Team-Bike Sport Nattheim. Der Schnellste auf der kurzen Strecke war Max Engel in der Zeit von 37:50 Minuten vom Team Trailsurfers Racingteam. Über ihren Sieg bei den Frauen freute sich Lisa Rudolf vom Team XC-Crew in der Zeit von 46:32 Minuten, dies bedeutete den 32. Platz in der Gesamtwertung.

Jochen Fiderer vom DRK Oberstadion sprach zwar von einigen Stürzen, aber keinen ernsthaften Verletzungen. Uwe Kobylka, der früher selbst ein begeisterter Bike-Marathon Fahrer war und gleichzeitig auch Gründer des Marchtaler Bikemarathons ist, war sichtlich begeistert von der Veranstaltung - seine Worte: „Besser kann’s nicht sein. Wir haben seit Anfang des Bike-Marathons vieles richtig gemacht, sodass wir in den Folgejahren nur noch kleine Anpassungen vornehmen mussten. Die Bedingungen heuer waren optimal und die kleine Brise Wind kühlte die Sportler.“