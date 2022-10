Familiengottesdienst „Vergelt‘s Gott“ mit Ofenpommes

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das neu gegründete Familiengottesdienstteam der SE Marchtal feierte an Erntedank seinen ersten Familiengottesdienst im Münster Obermarchtal. Die nächsten Familiengottesdienste gehen dann rundum durch die Kirchengemeinden der SE Marchtal. Zunächst wurde der von den Frauen Rieger, Bitterle und Kolb erstellte Erntedankaltar mit einem Gemeindeapplaus gewürdigt und gesegnet.

Im Anschluss folgte eine Klanggeschichte zu Beginn des Gottesdienstes, bei der die kleinen und großen Gottesdienstbesucher beim Vorlesen der verschiedenen Früchte, die an Erntedank gebracht werden, Geräusche machen durften. Das Klopfen, Reiben und Stampfen mit den Füßen erfüllte den ganzen Kirchenraum. Die Kinder und ihre Eltern beteiligten sich eifrig an der Liturgie und so wurde aus dem gesamten Gottesdienst ein freudiges Fest zu Erntedank. Pfarrer Loi brachte in seiner Predigt das Evangelium in Einklang mit Erntedank. Zum Schluss regte er die Gemeinde an, Vergelt‘s Gott für Gottes Gaben zu sagen. Am Ende durfte jeder Gottesdienstbesucher in eine Kiste mit Kartoffeln greifen. Dazu gab es ein Rezept für selbstgemachte Ofen-Pommes. Herzlichen Dank an alle, die mitgewirkt haben.